Котировки Yahoo! растут на слухах о ее покупке

На мировых фондовых площадках сегодня зафиксирован резкий рост котировок интернет-компании Yahoo! Поводом для удорожания акций американской компании стали слухи о готовящемся предложении со стороны ряда инвестфондов, которые совместно с AOL подумывают о приобретении поисковика.

На торгах premarket в Нью-Йорке котировки Yahoo! взлетели уже более чем на 13% - до 17,28 долл./акция. На Франкфуртской фондовой бирже акции американской интернет-компании дорожают на 9,45% - до 12,04 евро/акция.

Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к ситуации, сообщил, что несколько частных инвестфондов ведут переговоры с американской медиакомпанией AOL и News Corp относительно покупки интернет-компании Yahoo! Сообщается, что переговоры ведутся уже около двух недель, но пока предложения поисковику сделано не было.

Кроме того, источник сообщил, что дальнейшая судьба сделки будет зависеть от того, согласится ли Yahoo! продать свои азиатские активы, включая 40-процентную долю в китайской Alibaba Group и 34,5-процентный пакет Yahoo Japan. Эксперты оценивают долю поисковика в японской компании ориентировочно в 7 млрд долл., а 40% Alibaba могут стоить еще около 10 млрд долл. Без этих активов стоимость Yahoo! (сейчас оценивается примерно в 20 млрд долл.) оказывается не такой уж большой, подчеркивают участники рынка.

Представители News Corp, AOL и Yahoo! от комментариев отказались.

Напомним, что компания Yahoo! Inc. основана в 1994г., владеет популярным поисковиком и предоставляет широкий спектр интернет-сервисов, услугами которых пользуются в общей сложности более 500 млн пользователей. Штаб-квартира компании находится в г.Саннивейл (Калифорния, США). Чистая прибыль Yahoo! выросла по итогам II квартала на 51% и составила 213 млн долл. Выручка компании увеличилась за аналогичный период до 1,6 млрд долл. против 1,57 млрд долл. годом ранее.