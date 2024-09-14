Какие трудности назвали релоцировавшиеся из России женщины. Инфографика

Основными сложностями русскоговорящих женщин, которые уехали после 2022 года, стали невысокие или нерегулярные доходы, языковой барьер, трудности в признании документов и проблемы с официальным оформлением. Это следует из выводов группы исследователей под руководством ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Екатерины Черных. Они изложили их в статье «Особенности занятости и трудового поведения русскоговорящих женщин, проживающих в зарубежных странах». Материал опубликован в научном журнале «Социально-трудовые исследования», с ним ознакомился РБК.