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Какие трудности назвали релоцировавшиеся из России женщины. Инфографика

Русскоговорящие релокантки назвали доходы и языковой барьер главными сложностями

Основными сложностями русскоговорящих женщин, которые уехали после 2022 года, стали невысокие или нерегулярные доходы, языковой барьер, трудности в признании документов и проблемы с официальным оформлением. Это следует из выводов группы исследователей под руководством ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Екатерины Черных. Они изложили их в статье «Особенности занятости и трудового поведения русскоговорящих женщин, проживающих в зарубежных странах». Материал опубликован в научном журнале «Социально-трудовые исследования», с ним ознакомился РБК.

Эксперты описали стратегии русскоговорящих релоканток на рынке труда
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Фото:Carlos Alvarez / Getty Images

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Светлана Прохорова
релокация рынок труда карьера
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Эксперты описали стратегии русскоговорящих релоканток на рынке труда
Экономика
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