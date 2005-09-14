Г.Греф назвал новый "двигатель" российской экономики

Новым "двигателем" российской экономики могут стать такие отрасли, как связь, торговля и сфера предоставления услуг, то есть те отрасли, темпы роста которых превышают темпы роста ВВП. Такое мнение высказал сегодня журналистам глава МЭРТ РФ Герман Греф.

"Сферы добычи и экспорта нефти в 2005г. перестали быть двигателями российской экономики", - сказал министр, отметив при этом, что замедление темпов роста российской экономики, которое наблюдалось в I полугодии с.г., было связано с замедлением темпов добычи и экспорта нефти.

В частности, по словам Г.Грефа, экспорт нефти в январе - июле 2005г. вырос всего на 2-3%, тогда как в январе - июле 2004г. рост экспорта был порядка 14%. Министр подчеркнул, что сложившуюся в экономике РФ ситуацию стагнацией назвать нельзя. "Стагнация есть в отрасли добычи нефти", - сказал Г.Греф. По его мнению, "сейчас актуальной стала задача диверсификации экономики России".

Что касается ВВП, то, по словам министра, Россия сможет выйти на траекторию удвоения ВВП только после 2008г. "Все наши действия направлены на то, чтобы достичь траектории удвоения ВВП в десятилетней перспективе", - сказал Г.Греф, подчеркнув, что ежегодные темпы роста ВВП для решения этой задачи должны составлять не менее 7%. "Если мы качественно проведем реформы в среднесрочной перспективе, то после 2008г. мы сможем выйти на такую траекторию", - отметил он.

Г.Греф также отметил, что до 2010г. удвоение ВВП маловероятно. По его словам, динамика 2000г. показывает, что для удвоения ВВП к 2011г. ежегодные темпы роста должны составлять 11%.

По итогам 2004г. ВВП вырос на 7,3%. Согласно прогнозу МЭРТ РФ, ВВП в текущем году вырастет на 5,9%.

Кроме того, Г.Греф заявил сегодня, что резких колебаний курса рубля в ближайший год не ожидается. "Никаких курсовых катаклизмов не будет, будет продолжаться укрепление рубля по отношению к корзине валют", - сказал министр. Он также напомнил, что, согласно прогнозу МЭРТ РФ, отношение доллара к евро к концу 2006г. составит 1,25 долл./евро.