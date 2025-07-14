В каких отраслях людям могут платить больше, чем они ожидают. Инфографика
Транспорт, логистика и перевозки стала отраслью-лидером, где работодатель готов платить гораздо больше, чем ждут потенциальные работники. Это следует из исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которое изучил РБК.
В этой отрасли работодатель предлагает платить 99,2 тыс. руб., в то время как соискатели ожидают зарплату 80 тыс. руб.
На втором месте по разрыву — сельское хозяйство. Тут работникам готовы платить 112 тыс. руб., а они ждут только 100 тыс. руб.
Замыкают тройку спортклубы, фитнес, салоны красоты. Здесь работодатели готовы предложить 90 тыс. руб., а сотрудники рассчитывают только на 80 тыс. руб.
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