Транспорт стал отраслью, где людям платят больше всего, нежели они ждут

В каких отраслях людям могут платить больше, чем они ожидают. Инфографика

Транспорт, логистика и перевозки стала отраслью-лидером, где работодатель готов платить гораздо больше, чем ждут потенциальные работники. Это следует из исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, которое изучил РБК.

В этой отрасли работодатель предлагает платить 99,2 тыс. руб., в то время как соискатели ожидают зарплату 80 тыс. руб.

На втором месте по разрыву — сельское хозяйство. Тут работникам готовы платить 112 тыс. руб., а они ждут только 100 тыс. руб.

Замыкают тройку спортклубы, фитнес, салоны красоты. Здесь работодатели готовы предложить 90 тыс. руб., а сотрудники рассчитывают только на 80 тыс. руб.