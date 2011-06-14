Налоги для Газпрома вырастут к 2014г. почти втрое

Министерство финансов предлагает установить ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ для Газпрома в размере 480 руб. за 1 тыс. кубометров в 2012г., 600 руб. - в 2013г., 635 руб. - в 2014г. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь, заместитель министра финансов Сергей Шаталов.

"По результатам обсуждений Минфин выходит на такие цифры", - сказал он, добавив, что эти цифры еще могут быть уточнены, но незначительно. Окончательное решение по НДПИ на газ, по словам С.Шаталова, будет принято в течение семи - десяти дней.

С.Шаталов отметил, что указанные ставки НДПИ на газ будут заложены в Налоговый кодекс. При этом для компаний, которые не относятся к структурам Газпрома, будет действовать понижающий коэффициент. Говоря о размере понижающего коэффициента, С.Шаталов отметил, что он будет установлен таким, "чтобы выйти на те ставки, которые сегодня заложены в Кодексе".

В настоящее время Налоговым кодексом установлены ставки НДПИ на газ на текущий год в размере 237 руб. за 1 тыс. кубометров, на 2012г. - 251 руб., на 2013г. - 265 руб. Таким образом, со следующего года НДПИ на газ для Газпрома увеличится вдвое, а уже к 2014г. налог вырастет почти втрое по сравнению с текущими уровнями.

Ранее глава Минфина Алексей Кудрин отмечал, что нагрузка на газовую отрасль уже в 2012г. увеличится примерно на 150 млрд руб., в 2013г. - на 170 млрд руб. и в 2014г. - на 185 млрд руб. При этом источниками увеличения нагрузки станут разные позиции. В частности, налог на добычу полезных ископаемых, который составит большую часть, - от 80 до 90% этой суммы.

Между тем Газпром уже не раз высказывался против повышения НДПИ. В газовой монополии полагают, что дополнительные доходы в бюджет, которые предлагается обеспечить за счет повышения ставки налога на добычу полезных ископаемых на газ, можно получить из других источников.