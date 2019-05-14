Минфин разработал закон об отмене налога с прощенных долгов

Подоходный налог со списанных кредитов отменят: гражданам, чей долг простили, не придется платить 13% от его суммы. Законопроект об этом по поручению президента России подготовил Минфин

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Гражданам, которым списали безнадежную задолженность, не придется платить 13% в бюджет и сталкиваться с претензиями налоговиков. Законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) на списанные долги опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

В каких случаях отменят налог Как следует из законопроекта, налог отменят на любую задолженность перед юрлицами в следующих случаях: банкротство должника;

истечение срока исковой давности;

прощение долга, перешедшего наследнику от умершего должника;

предоставление отступного в виде залога по договору;

списание части задолженности должнику в сложной финансовой ситуации, если сумма списания не превышает 0,5% капитала кредитора, по данным бухгалтерского баланса за последний финансовый год. Между должником и кредитором не должно быть взаимозависимости и трудовых отношений за весь период задолженности. Взаимозависимых освободят от налога только в случае погашения задолженности. Зачастую долг прощается, если клиент оказался в тяжелой жизненной ситуации. Банки периодически списывают долги пострадавших в чрезвычайных происшествиях. Например, Сбербанк пообещал списать задолженности по кредитам пострадавших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево.

Налог держался год

Списанные долги признали доходом и обложили налогом с 2016 года. В Налоговый кодекс были внесены поправки, которые определяют прощенную задолженность как экономическую выгоду, с которой нужно заплатить 13% государству. Простив долг, кредитор должен известить об этом налоговую инспекцию, которая направит должнику требование об уплате налога. В 2017 году по итогам первого года работы закона банки начали массово сообщать ФНС о гражданах, чьи долги были признаны безнадежными, а операторы связи предупредили должников о налоговых последствиях. Если безнадежный должник не платит налог, к нему применяются традиционные ограничения для неплательщиков, включая отказ в выезде за границу. Ситуация выглядит парадоксально, считает президент Национальной ассоциации коллекторских агентств Эльман Мехтиев. «Должнику простили долг по причине того, что у него нет денег для его оплаты. Он избавляется от одного долга и приобретает долг перед налоговой», — подчеркивает он. Задолженность могут простить, если от должника достаточно долго не поступало никаких платежей, а шансы взыскать средства — нулевые, объясняет Мехтиев. Уже в 2017 году от нормы решили отказаться. Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал такие налоговые претензии «абсолютно бессмысленной вещью» и «несправедливой нагрузкой». Путин тогда поручил отменить налог, спустя две недели в Налоговый кодекс были внесены поправки, освобождающие от налога, в том числе доходы от списания задолженности, возникшие до декабря 2017 года. В мае 2019 года Минфин опубликовал законопроект, закрепляющий это положение на постоянной основе. Капля в море для банков Сумму, в которую бюджету обойдется прощение налога, Путин не называл, однако, по его словам, «счет идет на миллиарды». Федеральная налоговая служба перенаправила запрос РБК в Минфин, министерство на вопросы в понедельник не ответило.

Должникам списывают не более 2,5 млрд руб. в год, приводит Мехтиев оценку ассоциации коллекторских агентств. «С учетом того, что кредитный портфель прирастает в год на 10–12 трлн руб., сумма прощения — это капля в море», — подчеркивает он. Списание кредита — это, по его словам, крайняя мера, к которой кредиторы прибегают в исключительных случаях.