Центробанк Японии вбросил на рынок $183,8 млрд

Центробанк Японии выпустил 15 трлн иен (183,8 млрд долл.) на японский валютный рынок, "чтобы сгладить опасения инвесторов от негативного эффекта, который землетрясение окажет на банки и другие финансовые институты", сообщают японские СМИ.

Эта крайняя мера должна помочь кредитным организациям предоставлять друг другу краткосрочные займы.

Ранее сегодня сообщалось, что Центробанк выпустил 7 трлн иен (85,89 млрд долл.) , однако после экстренного совещания власти приняли решение удвоить сумму.

Добавим, что с началом фондовых торгов ключевой японский индекс Nikkei 225 опустился на 5,17 - до 9724, 01 пунктов. Индекс TOPIX упал на 5,59% - до 864,37 пункта.

Ниже черты в 10 тыс. пунктов индекс упал впервые за последние три с половиной месяца.