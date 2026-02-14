 Перейти к основному контенту
ФНС восстановила «штатный режим» обмена данными с банками по автоУСН

ФНС сообщила о стабильной работе автоматизированной упрощенной системы налогообложения после сбоев в передаче данных от банков в начале 2026 года. Количество обращений по техническим проблемам снизилось до 6% общего объема
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Федеральная налоговая служба (ФНС) и банки восстановили стабильную работу автоматизированной упрощенной системы налогообложеия (автоУСН), сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Данные об операциях от банков, а также транзакции по контрольно-кассовой технике (ККТ) в полном объеме отражаются в личных кабинетах налогоплательщиков, констатировали там.

«В январе 2026 года после новогодних праздников в результате большого количества подключений и проводимых транзакций у банков возникли сложности: передача данных в ФНС происходила с задержкой. Пик обращений пользователей пришелся на середину января», — передал РБК через пресс-службы замглавы ФНС Андрей Бударин.

По его словам, ФНС совместно с уполномоченными банками «отработала эту ситуацию, и к началу февраля был полностью восстановлен штатный информационный обмен, все сведения были успешно приняты и учтены в системах».

Директор Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, член Ассоциации «НП «Опора» Евгения Мемрук в субботу в своем телеграм-канале сообщила, что перепроверила: «Система за короткое время вышла на стабильную работу, в личных кабинетах все уже корректно — операции отражаются, налоги считаются правильно».

«Это первый режим, который реально централизован. Не так, как обычно, когда федеральные нормы спускают на места, а ты потом бегаешь за рядовым инспектором, пытаешься дозвониться, а в итоге все равно идешь в инспекцию ногами. Все решается дистанционно — личный кабинет, расчет налога, поддержка, и никаких очередей. И, главное, все быстро», — написала она, пожелав, что это было «новым стандартом взаимодействия бизнеса с ФНС».

Сейчас 6% обращений пользователей связаны с техническими проблемами, сообщили в ФНС. Основная масса обращений касается практических вопросов, например правил разметки операций и расчета НДФЛ, сказал Бударин.

«С начала 2026 года банки передали информацию о более чем 32 млн операций. Точность разметки банками на основании сведений о подтвержденных пользователями операциях составляет 97%», — указали в налоговой службе.

Там также отметили: несмотря на то, что предварительную разметку операций осуществляют банки, сведениями о фактическом характере операций обладает только сам налогоплательщик. При этом у налогоплательщиков автоУСН имеется возможность подтвердить или скорректировать разметку банка, подчеркнули в ФНС.

По состоянию на 12 февраля 2026 года режим автоУСН применяют 357 тыс. налогоплательщиков. Этот режим был запущен в качестве эксперимента с 1 июля 2022 года. Чтобы его применять, организации должны соответствовать ряду критериев — например, иметь в штате не более 5 человек, оборот не более 60 млн руб. и расчетные счета в уполномоченных банках. При этом режим дает возможность практически полностью отказаться от налоговой отчетности (налог рассчитывается автоматически налоговым органом по данным банков), а также освобождает от НДС и ряда других налогов.

Кому при уплате налогов выгодно с 2026 года перейти на АвтоУСН
Фото:Андрей Любимов / РБК

