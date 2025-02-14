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Росстат включил в расчеты инфляции консервы из горошка и роботы-пылесосы

Росстат изменил и сократил список товаров и услуг для расчета инфляции
Число позиций в списке Росстата для расчета инфляции сократилось до 556, а часть «старых» товаров и услуг оказались заменены «новыми». Например, вместо цен на швейные машинки теперь будут учитывать стоимость роботов-пылесосов
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Росстат пересмотрел список товаров и услуг, на основе которого в 2025 году ведомство будет ежемесячно рассчитывать индекс потребительских цен (ИПЦ), демонстрирующий, как в России меняется уровень инфляции. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Росстата. По сравнению с прошлым годом число позиций в списке сократилось на десять позиций (было 566, стало 556). Часть «старых» товаров и услуг оказались заменены «новыми»: например, на уровень инфляции больше не будут влиять цены на швейные машинки, зато Росстат будет учитывать динамику цен на роботы-пылесосы.

Пересмотр корзины для расчета ИПЦ в Росстате объяснили необходимостью сделать так, чтобы список оставался актуальным и точнее отражал реальное потребление населения.

«Спрос на товары и услуги меняется динамично, поэтому отбор позиций для отслеживания проводится в течение года. Это позволяет учесть только те товары и услуги, которые действительно влияют на уровень цен в стране. Для этого в расчет включаются позиции с долей в потребительских расходах 0,1% и выше, что помогает объективно оценивать инфляционные процессы и корректно анализировать динамику цен», — указал Росстат.

В 2025 году из набора товаров и услуг для расчета ИПЦ наряду со швейными машинками исключили ряд лекарств (28 наименований), абонентскую плату за радиотрансляционную точку и банковскую комиссию за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка (подавляющее большинство переводов для россиян теперь бесплатны — так, лимит на переводы без комиссии через СБП другому физлицу — 100 тыс. руб. в месяц, а на собственные счета в другом банке — 30 млн руб.).

Одновременно в корзину для расчета инфляции добавили 18 других разновидностей лекарств, которые Росстат признал более востребованными (среди них «Пенталгин», «Валосердин», «Кардиомагнил», «Трекрезан» и другие), а также консервированный зеленый горошек, свежий сладкий перец и такую услугу, как восстановление зуба пломбой. Одновременно с этим некоторые позиции в списке были уточнены. Например, вместо «мяч футбольный» теперь числится «мяч спортивный», а вместо «сорочки верхней мужской из хлопчатобумажных или смесовых тканей» в список попала такая же рубашка. Вместо пункта «кирпич красный» в списке теперь будет просто «кирпич».

Индекс потребительских цен на товары и услуги (ИПЦ) характеризует изменение во времени общего уровня цен и тарифов на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Он измеряет отношение стоимости фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода. ИПЦ используется в качестве показателя, характеризующего фактически сложившийся уровень инфляции в стране.

Годовая инфляция в январе 2025 года ускорилась до 9,92% (к январю 2024-го) по сравнению с 9,52% в конце 2024 года, следует из данных Росстата. За январь цены выросли в среднем на 1,23%. При этом сильнее всего в январе в годовом выражении подорожала плодоовощная продукция (на 16,8%). Цена винограда выросла на 10,4%, огурцов — на 7,7%, свежих грибов — на 7,2%, сообщил Росстат.

Стоимость услуг подскочила почти на 13%. Среди них более всего подорожали административные и нотариальные: повторное получение гербового документа в органах загс (плюс 42,9%), удостоверение завещания (плюс 32,3%), оформление доверенности у нотариуса (плюс 17,8%).

С 1 по 10 февраля потребительские цены в России увеличились, по данным Росстата, в среднем на 0,3%. При этом некоторые продовольственные товары подорожали в разы сильнее (для части из них характерно сезонное повышение): свежие огурцы — на 3,52%, картофель — на 1,8%, свежие помидоры — на 1,54%, неразделанная мороженая рыба — на 1,25%, капуста — на 1,21%, сметана — на 1,02%, творог на 0,89%, пастеризованное молоко — на 0,87%, сосиски — на 0,66%.

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