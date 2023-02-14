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Малому бизнесу упростят отчетность перед Росстатом

Минэкономразвития предложило упростить статистическую отчетность для малого бизнеса
Минэкономразвития разработало законопроект, резко сокращающий число показателей, по которым малый бизнес должен отчитываться перед Росстатом. Это должно сэкономить предпринимателям время и деньги, считают авторы инициативы
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Минэкономразвития намерено упростить малому бизнесу предоставление статистической отчетности: вместо многочисленных форм, в которых зачастую есть дублирующиеся пункты, нужно будет отчитываться по исчерпывающему перечню показателей. Это следует из законопроекта министерства, с которым ознакомился РБК.

Новый подход к отчетности поддержали Торгово-промышленная палата, «Опора России», «Деловая Россия» и общественный совет при Росстате, указано в пояснительной записке к проекту.

Росстат сейчас проводит сплошное статистическое наблюдение за субъектами малого и среднего бизнеса раз в пять лет. В остальное время проводятся выборочные наблюдения малых и средних предприятий раз в месяц или раз в квартал, микропредприятий — раз в год. Последнее сплошное статистическое наблюдение МСП проводилось в 2021 году.

Поправки убирают из закона конкретную периодичность проведения статистических наблюдений. В новой версии указано, что порядок их проведения устанавливает правительство.

Согласно проекту, малому бизнесу нужно будет сдавать отчетность не в несколько ведомств, а в личном кабинете на цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных, используя электронную подпись. В частности, для индивидуальных предпринимателей и представителей юрлиц по доверенности предусмотрена возможность использовать неквалифицированную электронную подпись физлица. Доступ к личному кабинету может быть предоставлен в том числе через «Госуслуги» или портал МСП, уточняется в пояснительной записке. Нововведение позволит сократить время заполнения отчетности до нескольких часов в год, утверждается в документе.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Что предлагается изменить

Как отмечается в пояснительной записке, из почти 2,5 тыс. регулярных форм отчетности более 1 тыс. приходится на малый бизнес. «Сложные и трудоемкие формы, предоставляемые в различные ведомства, требуют от предпринимателей существенных трудовых и финансовых затрат на их заполнение», — указывают авторы инициативы.

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По словам заместителя исполнительного директора «Опоры России» Ивана Ефременкова, только по линии Росстата число форм отчетности, которые сейчас сдает бизнес, может превышать десяток в один период времени (год, квартал, месяц). Это могут быть, например, сведения о производстве продукции, объеме платных услуг населению, деятельности индивидуального предпринимателя в розничной торговле и т.д. «По каждому виду отчетности предусмотрена своя дата подачи, установлена довольно высокая ответственность — до 70 тыс. руб. штрафа за каждую отчетность», — отмечает Ефременков. Кроме того, формы отчетности довольно часто меняются, и бизнесу нужно постоянно отслеживать изменения на специальном ресурсе.

Новация заключается в том, что предприниматели будут предоставлять статистическую отчетность не по формам, а по исчерпывающему перечню показателей, утверждаемому правительством. Росстат совместно с объединениями бизнеса сейчас оптимизирует этот перечень, сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития. Кроме того, показатели для заполнения будут автоматически выбираться из этого списка в зависимости от деятельности конкретной фирмы, уточнили в пресс-службе.

«Опора России» взаимодействует с Росстатом для определения показателей, по которым должны будут отчитываться предприятия малого бизнеса, вносит предложения, от какой отчетности можно освободить предпринимателей, из каких источников возможно получать информацию, рассказывает Ефременков. «Мы считаем, что с предпринимателей должны собирать только те данные, которые невозможно получить в том или ином ведомстве, и только те, которые действительно нужны органам власти. Необходимо выстроить систему межведомственного взаимодействия, которая позволила бы получать максимальный объем информации о субъектах предпринимательства из тех данных, которые хотя бы единожды были поданы в любое из ведомств или государственных учреждений, в системы учета», — подчеркивает он.

Перечень будет составлен таким образом, чтобы исключить дублирование данных и максимально убрать ежемесячную отчетность, следует из пояснительной записки. Будет учитываться универсальность показателя для максимального числа видов экономической деятельности, возможность его использования для контроля исполнения документов стратегического планирования.

Законопроект запрещает собирать с субъектов малого предпринимательства отчетность или иную информацию, не предусмотренную перечнем первичных статистических показателей. Исключение составляют административные данные, получаемые государственными органами, например Федеральной налоговой службой или Центробанком. К административным данным законопроект также относит налоговую, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, включая консолидированную финансовую отчетность.

Поправки допускают, что «в целях предотвращения ухудшения геополитической и экономической ситуации, оказывающей влияние на развитие отраслей экономики, а также в условиях чрезвычайной ситуации» правительство вправе изменить правила сбора отчетности. В том числе возможна полная или частичная отмена этого запрета. Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, ограничения на сбор сведений, помимо утвержденных перечнем, могут быть сняты только по решению правительства для недопущения ухудшения экономической обстановки, а также в чрезвычайных ситуациях.

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Анна Гальчева
При участии
Екатерина Виноградова, Иван Ткачёв
малый бизнес Росстат отчетность статистика
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