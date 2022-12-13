Как нацпроект улучшает качество российских дорог

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По всей России идут масштабные дорожные работы, благодаря которым ездить по стране уже становится более комфортно и безопасно. Более 48 тыс. км дорог отремонтировано, реконструировано и построено благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» только за первые три года. Большое внимание дорожный нацпроект уделяет не только своевременному проведению, но и качеству работ.

В этом году планы не менее масштабные — в регионах к нормативу приводят около 6 тыс. объектов общей протяженностью более 16,7 тыс. км. На сегодняшний день работы завершены более чем на 97%. Кроме того, к концу 2024 года благодаря нацпроекту в эксплуатацию введут свыше 120 региональных и местных объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта. Речь идет о сложных объектах, работы по которым ведутся более одного года.

Также по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» реализуются такие масштабные дорожные проекты как строительство транспортных развязок, искусственных сооружений, обходов городов, новых магистральных улиц. Новые транспортные развязки позволяют разгрузить автодороги с высокой интенсивностью движения, обходы дают возможность вывести транзитный транспорт за пределы населенных пунктов, расширение трасс с двух до четырех полос увеличивает их пропускную способность.

Новые дороги как драйвер развития регионов

Благодаря нацпроекту в Калужской области торжественно открыли обход Калуги на участке Анненки ― Жерело (Северный обход Калуги). Магистраль протяженностью более 20 км ― самый масштабный объект дорожного нацпроекта в регионе.

Строительно-монтажные работы здесь выполнялись с 2020 по 2022 год, в процессе возведения трассы было задействовано свыше 1,5 тыс. человек и более 500 единиц техники. Реализация проекта завершила строительство 84-километровой Калужской кольцевой автодороги.

Новая трасса на всем протяжении имеет четыре полосы движения, ширина каждой — 3,75 м. В процессе возведения Северного обхода Калуги построены четыре транспортные разноуровневые развязки, три моста общей протяженностью более 350 м, а также семь путепроводов длиной почти 850 м.

Ключевой частью строительства объекта стало возведение единого путепровода через Московскую железную дорогу и реку Каменку, который состоит из двух раздельных сооружений длиной более 300 м каждый.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал открытие Северного обхода настоящим праздником для всех жителей региона.

«С этой дорогой связаны перспективы развития областного центра на десятилетия вперед», ― отметил Владислав Шапша. По мнению губернатора, реализация проекта открыла дополнительные возможности для межрегионального сотрудничества и осуществления новых инвестиционных проектов.

Северный обход Калуги позволит обеспечить транспортную доступность нового качества между районами областного центра ― по подсчетам специалистов, время в пути из центра Калуги до разрозненных населенных пунктов городского округа сократится с 1,5 часов до получаса. Транзитный транспорт, в том числе грузовой, выведут за пределы областного центра, что снизит нагрузку на городскую дорожную сеть. Кроме того, трасса будет способствовать развитию инфраструктуры прилегающих территорий.

В Республике Адыгея завершилось строительство третьей очереди обхода города Майкопа с двумя полосами движения и тремя мостовыми переходами. Протяженность объекта превышает 7 км.

Ввод в эксплуатацию нового участка от автодороги Майкоп ― Гиагинская ― Псебай― Зеленчукская ― Карачаевск до автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» позволит перенаправить транзитный транспорт в обход города. Кроме того, после завершения строительства дорожники приступили к ремонту улицы Хакурате, по которой сейчас идет основной грузовой трафик.

Участок обхода Майкопа от трассы Майкоп ― Усть-Лабинск ― Кореновск до Майкоп ― Гиагинская ― Псебай ― Зеленчукская ― Карачаевск в рамках второй очереди был открыт весной 2022 года. Его длина составила более 10 км. Общая протяженность дороги — около 27 км с учетом проложенных в 2009 году 9 км, предусмотренных первой очередью.

Опережающие темпы

Масштабные работы по дорожному нацпроекту часто реализуются с опережением сроков благодаря профессионализму дорожников и мостостроителей, грамотной работе по организации производственного процесса.

В сентябре 2022 года было запущено рабочее движение транспорта по третьему пусковому комплексу кольцевой дороги в Екатеринбурге, от жилого района Солнечный на Полевском тракте до Челябинского тракта. Протяженность участка составляет более 11 км. Тем самым, благодаря его открытию, стало возможным сквозное движение на всем протяжении Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД), причем на два года раньше срока. ЕКАД ― ключевой инфраструктурный проект региона.

«Мы сдали дорогу на два года раньше срока. Это казалось невозможным, но мы справились», ― рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что последние полтора месяца работы велись круглосуточно. По словам губернатора, оставшиеся съезды с ЕКАД будут достроены за ближайший год.

«Главное, что мы дали старт движению по кольцу, считает Куйвашев. ― Мы не остановимся на достигнутом: уже скоро начнутся работы по расширению северного полукольца ЕКАД», ― заключил он.

Дорога объединит в единый транспортный каркас Пермский тракт, М-5 «Урал», Екатеринбург ― Шадринск ― Курган и Тюменский тракт, а также позволит разгрузить улично-дорожную сеть столицы Урала, поскольку транзитный транспорт будет выведен за ее пределы. Сейчас построены и введены в эксплуатацию участки ЕКАД общей протяженностью около 80 км.

Строительство третьего пускового комплекса ЕКАД ведется с 2019 года. Работы продолжатся и в следующем дорожно-строительном сезоне: специалистам предстоит в том числе завершить переустройство инженерных сетей.