Котировки Brent впервые за полгода упали ниже $69

Баррель североморской Brent впервые с 10 апреля упал в цене ниже $69. Снижение котировок произошло на фоне заявлений Дональда Трампа

Фото: Richard Drew / AP

В ходе торгов на Лондонской бирже баррель Brent в ночь на 11 ноября опускался до отметки в $68,97, что является минимальным показателем за последние полгода. По состоянию на 6:40 мск ситуация на рынке скорректировалась, и котировки поднялись до $69,50 за баррель.

Как сообщает агентство Reuters, на настроения трейдеров повлияло заявление президента США Дональда Трампа, потребовавшего от стран OPEC не сокращать добычу. По его мнению, нынешние цены все еще завышены.

По мнению экспертов, влияет на цены и укрепление доллара. Дорогая американская валюта приводит к тому, что не использующие ее страны вынуждены покупать нефть по менее выгодной цене.

Накануне цены, наоборот, шли вверх, поскольку Саудовская Аравия заявила о планах уменьшить добычу из опасений, что перенасыщение рынка приведет к слишком заметному снижению котировок. Именно выступление министра энергетики королевства Халида аль-Фалиха вызвало недовольство главы Белого дома.

К началу октября баррель Brent достигал отметки в $85 из-за опасений, что санкции против Ирана приведут к дефициту на рынке. Однако пока эти прогнозы не сбылись, поскольку Россия и Саудовская Аравия нарастили добычу.