ЕТС: доллар продолжил рост

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 14 ноября 2008г., составил 27,6704 руб./долл.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 14 ноября 2008г., составил 27,6704 руб./долл. Таким образом, курс валюты США на 14 ноября на 20 коп. выше установленного накануне курса ЦБ. Банк России установил официальный курс евро на 14 ноября 2008г. на уровне 34,37 руб./евро. Данный показатель почти на 25 коп. ниже официального курса европейской валюты, установленного Банком России на 13 ноября.



На международных биржах в утренние часы в четверг наблюдалось аналогичная тенденция укрепления курса доллара относительно евро. К моменту установления курсов ЦБ РФ на рынке Forex за 1 евро платили порядка 1,2475 долл., тогда как к концу предыдущих торгов за 1 евро давали около 1,2585 долл. По сравнению с предшествующими торговыми сутками валюта США укрепилась по отношению к евро на 0,87%.



Как отмечают аналитики Danske Bank, девальвация рубля началась раньше, чем они думали. "Мы рассчитывали, что ЦБ РФ будет держать рубль стабильным на уровне 30,40 против бивалютной "корзины" до конца года, а затем позволит 6%-ное ослабление рубля в 2009г. и еще 6%-ное – в 2010г. Теперь же вероятность более сильного ослабления рубля существенно увеличилась", - отмечают аналитики Danske Bank.



Эксперты полагают, что давление на рубль усилится. "Центробанк будет пытаться контролировать этот процесс и менять курс рубля к "корзине" постепенно. Однако участники рынка начинают нервничать. Регулятору придется действовать очень осторожно во избежание паники на рынке", - подчеркнули специалисты.



Аналитики Deutsche Bank полагают также, что российские денежные власти продолжат постепенное ослабление рубля в конце нынешнего - начале будущего года.



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