Спасибо подзарядке: как в России развивается производство электромобилей

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По итогам 2023 года выпуск электромобилей в России будет увеличен до 18 тыс. штук, а в будущем 2024-м планируется удвоить эту цифру до 36 тыс., о чем сообщал в начале текущего года первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов в ходе стратегической сессии по развитию электротранспорта в стране.

Развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры происходит в рамках стратегической инициативы «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» при взаимодействии Минэкономразвития, Минпромторга и Минэнерго. Эта инициатива состоит из трех этапов. На первом этапе, в 2022 году, состоялся запуск рынка, создание инфраструктуры — зарядных станций и проработка регуляторики. Было создано 439 зарядных станций в 12 пилотных регионах.

На втором этапе предполагается наращивание спроса и загрузка производств, на третьем — локализация. «В ноябре и декабре 2022 года недельный рост продаж превышал 180 штук. Сегодня в России зарегистрировано более 24 тыс. электромобилей», — рассказал Белоусов. Ключевые цели стратегической инициативы «Электромобиль и водородный автомобиль» к 2030 году: достижение доли как минимум 10% электроавтомобилей в общем объеме производства транспортных средств в России, ввод в строй более 1 тыс. водородных заправок и более 72 тыс. зарядных станций для электроавтомобилей.

Рассказываем, каких успехов в локализации производства электромобилей и развития инфраструктуры зарядных станций удалось достичь российским компаниям.

Где в России производят зарядные станции

Одной из мер поддержки развития электротранспорта и создания инфраструктуры в рамках перечня, утвержденного главой правительства Михаилом Мишустиным, стало субсидирование быстрых зарядных станций. Методические рекомендации по реализации разрабатывают Минэнерго, Минэкономразвития и региональные власти. Субсидия на создание одной электрозарядной станции составляет 2,7 млн руб. Из этой суммы 1,8 млн руб. идет на закупку оборудования, еще 900 тыс. руб. на присоединение к электросети.

Отечественную зарядную станцию для электромобилей на базе гибридной газопоршневой установки разработали в компании «Передовая энергетика» из Ярославской области. Станция может одновременно заряжать до пяти автомобилей без использования электроэнергии городской сети. Двигатель работает на переменных оборотах, а «пики» отдает в накопители. Так создается запас электроэнергии, максимально повышающий эффективность работы электростанции. По словам учредителя компании Андрея Шепеляева, проект создан на основании российских комплектующих совместно с петербургским предприятием, создающим контроллеры для подключения электромобилей различного типа. «Мы получили готовую электростанцию, к которой можно подъехать и зарядить электромобиль за 20 минут. Она работает от трубопроводного и сжиженного газа, а в перспективе сможет и от водорода. Мощность может быть любая, в соответствии с пожеланиями заказчика», — описывает он.

Еще одна компания, которая разрабатывает и производит российские зарядные станции — «Яблочков» из Санкт-Петербурга. Ее специализация — станции, способные зарядить электромобиль за 15 минут. Контроллер управления и программное обеспечение разработаны собственными инженерами компании, а всего «Яблочков» создала и установила 151 станцию, также, по оценкам компании, было произведено уже 1,5 млн зарядных сессий. По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» удалось софинансировать корпоративный сайт компании с 3D-моделями продуктов на русском и английском языках. Второй год подряд «Яблочков» при поддержке программы нацпроекта участвует в крупных зарубежных выставках на льготных условиях и развивает сеть бизнес-контактов на потенциальных рынках — ОАЭ, стран СНГ, Латинской Америки.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» реализуется с 2018 года, с его помощью российский бизнес развивает торговое сотрудничество с иностранными партнерами. Для экспортеров предусмотрена комплексная система финансовых и нефинансовых мер господдержки. К примеру, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании продукции, также есть механизм финансирования участия экспортеров в международных выставках для поиска новых рынков сбыта и партнеров.

Как государство стимулирует спрос на электромобили

Меры поддержки и развития электротранспорта предполагают также стимулирование спроса у россиян и отечественного бизнеса:

скидка в размере 25% на покупку в кредит или лизинг российского электромобиля;

субсидирование агрегаторов такси и каршеринга для снижения стоимости поездок для тех пользователей, которые выбирают электромобили;

дать возможность частным владельцам устанавливать медленные зарядные станции на парковках многоквартирных домов для использования ночью (во время избытка энегромощности);

возможный пересмотр стоимости ОСАГО для электромобилей в такси и каршеринге;

финансирование программ для увеличения спроса на электротранспорт.

Как развивается производство электротранспорта в России

Что касается локализации производства электромобилей, в России уже есть компании, которые встали на этот путь. Специализированный завод компании «Моторинвест» в Липецкой области способен производить до 100 тыс. машин в год, на конец 2022 года налажено производство четырех моделей модельного ряда бренда Evolute. Как ранее сообщали Autonews, модельный ряд Evolute будет состоять из продукции различных марок китайских концернов. Представители компании также подтверждают, что на конец 2022 года комплектующие поставляются из Китая, а в России происходит сборка.

«Моторинвест» инвестирует в бренд Evolute 13 млрд руб. в течение 11 лет по условиям специнвестконтракта с Минпромторгом и Липецкой областью. За это время предполагается произвести более 240 тыс. электромобилей со степенью локализации 5000 баллов. Максимальная оценка локализации, которую можно получить от Минпромторга, составляет 8800 пунктов — балл тем выше, чем больше составляющих деталей машины произведено в России. На сегодняшний день наивысшая оценка у Lada — некоторые модели оценены в 4000–4500 баллов (это означает российский автомобиль, но с иностранными деталями).

В целом компания не скрывает, что локализация не будет одномоментной, она рассчитана до 2032 года, где финальный этап — полная локализация. На этой стадии планируется использовать тяговые батареи, инверторы и моторы от отечественных поставщиков. Сегодня основы этих технологий в России лишь закладываются.

Одной из целей продуктовой стратегии бренда Evolute его технический директор Валерий Руди называет создание экосистемы вокруг клиента: «Помимо транспортного средства, она будет включать в себя сервисы, которые помогут клиенту комфортно управлять машиной: зарядная инфраструктура, телематика, дистанционное управление».

Транспорт другого назначения, но тоже электрический, выпускает НПО «Эльтавр». Это электрический микроавтобус на 8–11 мест для нужд отелей и парков. Объем производства гольфкаров — 100 единиц в год. По словам представителей компании, мотор и литиевая батарея собираются на предприятии в Крыму, рама и кузов также разработаны непосредственно на предприятии. Использование отечественных комплектующих в электромобиле упрощает в дальнейшем его обслуживание и ремонт, отмечают в «Эльтавре». В рамках мер поддержки по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» компания получила гранты на проведение маркетинговых исследований и развитие, в том числе для наращивания экспортного потенциала. Также по национальному проекту Российским экспортным центром проводится ежегодный всероссийский конкурс «Экспортер года».

Принять участие в нем могут крупные компании, компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели. В 2023 году лидером стала Новосибирская область с шестью призовыми местами, на втором месте Московская область с пятью призовыми местами, на третьем — Санкт-Петербург, Свердловская и Волгоградская области. Победители и призеры определялись в 20 номинациях.