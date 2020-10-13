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Минфин предложил заранее уведомлять бизнес о блокировке счетов

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс о заблаговременном уведомлении налогоплательщиков о блокировке их банковских счетов. Налоговики будут информировать об этом за 14 дней до вынесения решения
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс о заблаговременном уведомлении налогоплательщиков-организаций и плательщиков страховых взносов о блокировке банковских счетов в связи с налоговыми нарушениями. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В конце сентября Минфин анонсировал это изменение в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2021–2023 годы, внесенных в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета.

Сейчас, если налогоплательщик не представил в срок налоговую декларацию (расчет по страховым взносам) или налоговый агент не представил расчет удержанных сумм НДФЛ, налоговики вправе приостановить операции по его банковскому счету. Такое решение может быть принято в течение 10 дней после истечения срока для представления декларации или расчетов. Предупреждения об этой мере не предусмотрено.

Минфин предлагает:

  • обязать налоговые органы направлять уведомление о предстоящей блокировке счета за 14 дней до вынесения такого решения;
  • увеличить срок для подачи документов, по истечении которого счет может быть заблокирован, с 10 до 20 дней.

«Предлагаемым превентивным подходом стремимся создать условия для предотвращения возможных нарушений. <...> Рассчитываем, что заблаговременное информирование будет стимулировать предпринимателей соблюдать налоговую дисциплину», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

Предполагается, что в течение 14 дней компания «в случае непреднамеренного нарушения» сможет устранить его и избежать блокировки счетов, следует из слов министра.

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материал дополняется

Автор
Иван Ткачёв
блокировка счетов налоги декларация Минфин ФНС
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