Минфин предложил заранее уведомлять бизнес о блокировке счетов

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс о заблаговременном уведомлении налогоплательщиков о блокировке их банковских счетов. Налоговики будут информировать об этом за 14 дней до вынесения решения

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Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс о заблаговременном уведомлении налогоплательщиков-организаций и плательщиков страховых взносов о блокировке банковских счетов в связи с налоговыми нарушениями. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В конце сентября Минфин анонсировал это изменение в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2021–2023 годы, внесенных в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета.

Сейчас, если налогоплательщик не представил в срок налоговую декларацию (расчет по страховым взносам) или налоговый агент не представил расчет удержанных сумм НДФЛ, налоговики вправе приостановить операции по его банковскому счету. Такое решение может быть принято в течение 10 дней после истечения срока для представления декларации или расчетов. Предупреждения об этой мере не предусмотрено.

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