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Международные требования к капиталу банков будут ужесточены
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Международные требования к капиталу банков будут ужесточены
Экономика, 13 сен 2010, 02:40
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Международные требования к капиталу банков будут ужесточены
Базельский комитет утвердил новый стандарт "Базель III", ужесточающий требования к капиталу банков с целью предотвращения международного кредитного кризиса, передает агентство Reuters.

Ключевым пунктом нового стандарта, который утвержден 12 сентября, является увеличение так называемого основного капитала I уровня - минимального размера ликвидного резерва собственного капитала банка.

Данный показатель рассчитывается из соотношения суммы, составленной из цены акций банка и нераспределенной прибыли, к совокупным рискованным активам банка. Он увеличен до 4,5%, ранее составлял 2%. Кроме того, каждый банк обязан создать специальный "буферный резервный капитал" в размере 2,5% от своих активов.

Новый стандарт предусматривает повышение требования к уровню капитала первого уровня банка до 6% вместо прежних 4%, сумма высококачественного капитала должна быть увеличена банками до уровня 7%.

Согласно еще одному пункту соглашения, банки обязаны создать специальный "антициклический" резерв в размере 0-2,5% от капитала на случай возникновения кризисной ситуации в мировой финансовой системе.

Введение новых норм по требованию к структуре активов и капитала банков начнется с января 2013г. и полностью завершится к январю 2015г. При этом с января 2016г. по январь 2019г. банки должны создать "буферный резервный капитал".

Также решено, что правительства смогут предоставлять частным банкам новый капитал до января 2018г.

Стандарты, разработанные Базельским комитетом, касающиеся структуры активов и качества капитала банков, а также согласованный график их введения поступают в ноябре с. г. на рассмотрение и утверждение саммита стран финансовой "двадцатки".

В Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчетов входят представители органов банковского надзора и центральных банков 27 стран мира.

Теги: Reuters
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