Экономика России выросла впервые с начала пандемии

Российский ВВП во втором квартале 2021 года вырос на 10,3% год к году, следует из предварительной оценки Росстата. Последний раз экономика демонстрировала рост год назад — в допандемическом первом квартале 2020-го

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Индекс физического объема внутреннего валового продукта России во втором квартале 2021 года составил 110,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Относительно второго квартала 2019 года ВВП вырос на 1,7%, следует из предварительной оценки, обнародованной Росстатом.

Первая оценка ВВП за второй квартал будет опубликована 10 сентября, сообщили в ведомстве. При расчете будет учитываться дополнительная информация от министерств, ведомств, Банка России и других источников. «В первой оценке будут представлены номинальный объем, индексы физического объема, дефлятора ВВП, а также отраслевая структура ВВП», — уточнили в Росстате.

Последний раз экономика России показывала положительную динамику в первом квартале 2020 года — рост на 1,4% на фоне только что начавшейся пандемии. В течение следующих отчетных периодов объем валового продукта снижался. Так, во втором квартале 2020 года объем ВВП упал на 7,8%. Разворот к экономическому росту по итогам апреля—июня во многом обусловлен эффектом низкой базы.

Росстат перечислил отрасли, в которых зафиксирован рост производства: