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Экономика ,  
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Экономика России выросла впервые с начала пандемии

Российский ВВП во втором квартале 2021 года вырос на 10,3% год к году, следует из предварительной оценки Росстата. Последний раз экономика демонстрировала рост год назад — в допандемическом первом квартале 2020-го
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Индекс физического объема внутреннего валового продукта России во втором квартале 2021 года составил 110,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Относительно второго квартала 2019 года ВВП вырос на 1,7%, следует из предварительной оценки, обнародованной Росстатом.

Первая оценка ВВП за второй квартал будет опубликована 10 сентября, сообщили в ведомстве. При расчете будет учитываться дополнительная информация от министерств, ведомств, Банка России и других источников. «В первой оценке будут представлены номинальный объем, индексы физического объема, дефлятора ВВП, а также отраслевая структура ВВП», — уточнили в Росстате.

Последний раз экономика России показывала положительную динамику в первом квартале 2020 года — рост на 1,4% на фоне только что начавшейся пандемии. В течение следующих отчетных периодов объем валового продукта снижался. Так, во втором квартале 2020 года объем ВВП упал на 7,8%. Разворот к экономическому росту по итогам апреля—июня во многом обусловлен эффектом низкой базы.

Росстат перечислил отрасли, в которых зафиксирован рост производства:

  • пассажирооборот — плюс 250%;
  • водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — плюс 30,2%;
  • розничный товарооборот — плюс 23,5%;
  • оптовый товарооборот — плюс 19,8%;
  • обрабатывающие производства — плюс 11,4%;
  • строительство — плюс 10,7%;
  • грузооборот — плюс 9,9%;
  • добыча полезных ископаемых — плюс 7,8%;
  • обеспечение электрической энергией, газом и паром — плюс 7,2%.

Рост ВВП во втором квартале на 10,3% немного позитивнее оценок большинства экономистов, обращает внимание главный экономист «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец. «Это значит, что во втором квартале мы не просто вышли на докризисный уровень, но и превысили его. Показатель второго квартала показывает, что рост ВВП по итогам 2021 года будет неизбежно выше 4%, если только мы не увидим рецессии (не просто замедления роста, а именно спада)», — отмечает она.

«У нас было активное восстановление потребления и промпроизводства. Это происходило на фоне роста кредитования, который был профинансирован отчасти увеличением долговой нагрузки, отчасти бюджетом, потому что выросли социальные расходы государства», — говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. «Во втором полугодии стоит ожидать замедления роста ВВП, потому что уже не будет такого эффекта низкой базы и нужны источники роста, которых пока не видно», — добавляет он.

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В конце июля Международный валютный фонд резко повысил прогноз роста экономики России на 2021 год — с 3,8 до 4,4%. Немногим ранее ожидания по объему ВВП улучшили Центробанк и Минэкономразвития. Банк России поднял оценку до 4–4,5% вместо апрельских 3–4%. МЭР ожидает роста ВВП на уровне 3,8% против 2,9%, озвученных прежде.

Автор
Инна Деготькова Инна Деготькова
Экономика ВВП Росстат пандемия рецессия
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