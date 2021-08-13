Экономика России выросла впервые с начала пандемии
Индекс физического объема внутреннего валового продукта России во втором квартале 2021 года составил 110,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Относительно второго квартала 2019 года ВВП вырос на 1,7%, следует из предварительной оценки, обнародованной Росстатом.
Первая оценка ВВП за второй квартал будет опубликована 10 сентября, сообщили в ведомстве. При расчете будет учитываться дополнительная информация от министерств, ведомств, Банка России и других источников. «В первой оценке будут представлены номинальный объем, индексы физического объема, дефлятора ВВП, а также отраслевая структура ВВП», — уточнили в Росстате.
Последний раз экономика России показывала положительную динамику в первом квартале 2020 года — рост на 1,4% на фоне только что начавшейся пандемии. В течение следующих отчетных периодов объем валового продукта снижался. Так, во втором квартале 2020 года объем ВВП упал на 7,8%. Разворот к экономическому росту по итогам апреля—июня во многом обусловлен эффектом низкой базы.
Росстат перечислил отрасли, в которых зафиксирован рост производства:
- пассажирооборот — плюс 250%;
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — плюс 30,2%;
- розничный товарооборот — плюс 23,5%;
- оптовый товарооборот — плюс 19,8%;
- обрабатывающие производства — плюс 11,4%;
- строительство — плюс 10,7%;
- грузооборот — плюс 9,9%;
- добыча полезных ископаемых — плюс 7,8%;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром — плюс 7,2%.