Золотовалютные резервы России впервые в истории превысили $600 млрд

Золотовалютные резервы России выросли за неделю на $8,9 млрд и достигли рекордных $600,7 млрд. Это произошло за счет положительной валютной переоценки и повышения цен на золото

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Международные резервы России за неделю по 7 августа выросли еще на $8,9 млрд и достигли рекордного значения $600,7 млрд, сообщил Банк России.

Таким образом, превзойден рекорд августа 2008 года, когда золотовалютные резервы достигали $598,1 млрд.

В 2020 году международные резервы Банка России выросли на 8,4% несмотря на снижение цен на нефть, из-за которого Минфин России продает валюту из этих резервов. Причиной является положительная переоценка валютного портфеля резервов (в пересчете на доллары) и ценовое ралли на глобальном рынке золота в этом году.

Теперь золотовалютные резервы России превышают весь ее внешний долг (по оценке на 1 июля) на 25%.