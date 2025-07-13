35 лет Банку России: основные решения регулятора и события в экономике страны

ЦБ — 35 лет: главные решения регулятора и события в экономике. Таймлайн

13 июля 1990 года был создан Банк России. Денежные реформы, дефолт и «черный вторник», взлет и падение ключевой ставки: основные события в истории регулятора и российской экономики — в инфографике РБК