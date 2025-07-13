 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Инфографика РБК ,  
0 

ЦБ — 35 лет: главные решения регулятора и события в экономике. Таймлайн

35 лет Банку России: основные решения регулятора и события в экономике страны
Сюжет
Инфографика РБК
13 июля 1990 года был создан Банк России. Денежные реформы, дефолт и «черный вторник», взлет и падение ключевой ставки: основные события в истории регулятора и российской экономики — в инфографике РБК

Что такое Центральный банк России и зачем он нужен
Инвестиции
Центральный банк России

Читайте РБК в Telegram.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, София Шошина София Шошина
При участии
Юлия Кошкина, Анна Пустякова
Банк России Россия Эльвира Набиуллина Виктор Геращенко ЦБ Центральный банк Центральный банк РФ Сергей Дубинин ключевая ставка черный вторник дефолт ...
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Материалы по теме
От Матюхина до Набиуллиной: семь глав Центробанка
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Начальника полиции нижегородского аэропорта задержали по делу о мигрантах Общество, 13:52
Путин поздравил всех любителей рыбной ловли с Днем рыбака Общество, 13:28
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 13:20
МИД опроверг данные о призыве Путина к Ирану по поводу обогащения урана Политика, 13:18
В России невесты и женихи стали позже вступать в брак Общество, 13:15
ЦБ — 35 лет: главные решения регулятора и события в экономике. Таймлайн Экономика, 13:00
У Ярославского вокзала загорелась строительная бытовка Город, 12:52
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Путин вспомнил, как в 1990-х отказался общаться с делегацией США Политика, 12:44
От Матюхина до Набиуллиной: семь глав Центробанка Экономика, 12:30 
Как выросло в России число зарегистрированных терактов. Инфографика Политика, 12:27
Азербайджан и одна страна ЕС вошли в топ-10 импортеров шоколада из России Экономика, 12:24
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 12:20
Ракета SpaceX вывела на орбиту израильский спутник связи Технологии и медиа, 12:19
Российская армия взяла два населенных пункта в ДНР Политика, 12:08