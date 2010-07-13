Убыток американской Alcoa в I полугодии 2010г. составил $65 млн

Чистый убыток алюминиевого гиганта американской компании Alcoa Inc., отчетом которой открывается сезон корпоративной отчетности в США, по итогам I полугодия 2010г. составил 65 млн долл. и оказался почти в 15 раз ниже показателя за аналогичный период годом ранее (951 млн долл). Такие данные приводятся в опубликованном сегодня пресс-релизе Alcoa.

Объем продаж Alcoa в I полугодии с.г. вырос на 20% - до 10,074 млрд долл. - по сравнению с соответствующим показателем годичной давности на уровне 8,391 млрд долл. Убыток от непрерывных операций концерна за 6 месяцев 2010г. достиг 1 млрд долл. и превысил на 27% показатель убытков от основной деятельности в I полугодии 2009г. в размере 787 млн долл.

Во II квартале 2010г. чистая прибыль Alcoa составила 136 млн долл. против убытков годом ранее в размере 454 млн долл. Выручка компании по итогам II квартала выросла на 22% - до 5,187 млрд долл. с 4,244 млрд долл. Прибыль от основной деятельности составила 171 млн долл.

Alcoa является ведущим мировым производителем алюминия. В штат компании входят 122 тыс. человек, которые работают в 44 странах мира. Компания предоставляет свою продукцию для использования преимущественно в авиакосмической, автомобильной, упаковочной и строительной сферах.