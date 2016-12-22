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«Ведомости» узнали об опоздании Минэкономразвития с трехлетним прогнозом
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«Ведомости» узнали об опоздании Минэкономразвития с трехлетним прогнозом
Экономика, 08:32
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«Ведомости» узнали об опоздании Минэкономразвития с трехлетним прогнозом
Ведомство не успело в срок подготовить прогноз социально-экономического развития страны на 2019–2021 годы, узнала газета. Чиновники ожидают новых майских указов Владимира Путина, пояснил один из собеседников издания
Фото: Максим Змеев / Reuters

Несмотря на то что согласно графику подготовки законов к проекту российского федерального бюджета ​трехлетний прогноз социально-экономического развития страны ​на 2019–2021 годы должен был оказаться в правительственной комиссии не позже 10 апреля, Минэкономразвития до сих пор не передало и не подготовило до конца этот документ. Об этом газете «Ведомости» рассказали ​несколько федеральных чиновников.

До 5 апреля, по их словам, Минэкономразвития согласно утвержденному первым вице-премьером Игорем Шуваловым графику должно было представить основные параметры трехлетнего макропрогноза Минфину​. Однако в это ведомство представители Минэкономразвития передали только уточненный прогноз на текущий год. Параметры прогноза на 2019–2021 годы министерство еще дорабатывает, говорит один из источников издания, ссылаясь на рабочие материалы ведомства.

Подобную задержку другой собеседник газеты объяснил тем, что чиновники ждут новых майских указов президента России Владимира Путина. Только после этого и в соответствии с новыми поручениями, по его словам, можно будет дорабатывать прогноз.

Проект указа о целях развития страны до 2024 года, как отмечает еще один источник «Ведомостей», близкий к Минэкономразвития, администрация президента должна подготовить к 15 апреля. При этом версия трехлетнего макропрогноза, по его словам, уже отдана в Минфин. Однако прогноз, как уточнил собеседник газеты, сильно зависит от реализации послания президента Федеральному собранию. Принимать трехлетний прогноз, по его данным, уже будет новое правительство, то есть это произойдет уже после инаугурации Путина 7 мая.

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Официально комментировать эту информацию представитель Шувалова отказался. В пресс-службах Минфина и Минэкономразвития оперативно ответить на запросы газеты по этому поводу не смогли.​

Макропрогноз, как уточнил «Ведомостям» директор Центра структурных исследований ­РАНХиГС и бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев, необходим Минфину для подготовки проекта бюджета на 2019–2021 годы. Этот документ министерство, по словам собеседника издания, должно представить правительственной комиссии не позднее 1 июня. При этом процесс, как пояснил Ведев, выстроен так, чтобы к сентябрю были готовы и трехлетний макропрогноз, и проект бюджета.

Раньше, как заметил экс-замглавы министерства, подобных задержек не было. Скорее всего, базовый сценарий прогноза, как предположил Ведев, уже сформирован, однако для подготовки итогового варианта этого документа необходимо понимать цели экономического развития, а они будут озвучены в новых указах.

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О начале подготовки новой редакции майских указов Путин рассказал 16 марта на встрече с работниками здравоохранения в Санкт-Петербурге. Там же глава государства подвел итоги исполнения своих аналогичных поручений 2012 года. Тогда одной из важнейших составляющих указов, по словам президента, «являлся уровень заработной платы в сфере здравоохранения».

Перечень его поручений по итогам послания Федеральному собранию в 2018 году Кремль обнародовал 16 марта. Согласно им администрация президента должна будет подготовить указ по «повышению уровня жизни граждан, устойчивому росту их реальны​х доходов», а также «росту уровня пенсий выше инфляции и снижению вдвое уровня бедности в стране». Также в России по поручению Путина по аналогии с указами 2012 года должны быть разработаны новые «национальные цели». Они должны появиться в образовании, здравоохранении, строительстве жилья, дорог и малом бизнесе.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Минфин , Минэкономразвития , Прогнозы
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