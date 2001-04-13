Милошевич вернется в тюрьму

Сегодня днем арестованный экс-президент Югославии Слободан Милошевич должен быть возвращен из больницы в тюремную камеру.

Находящийся под арестом Милошевич был госпитализирован в среду из-за подозрения на сердечный приступ. Тогда две бригады врачей осмотрели бывшего президента в тюрьме и сделали заключение, что он должен быть госпитализирован. Однако при повторном обследовании врачи пришли к выводу, что бывший президент попросту симулирует. Состояние Милошевича было признано абсолютно удовлетворительным, у него было отмечено только слегка повышенное кровяное давление. Сегодня врачи проведут еще одно, последнее, обследование, и, если ничего не случится, Слободан Милошевич вернется в центральную белградскую тюрьму.

В тюрьме экс-президент находится в отдельной камере, ему разрешено иметь свою одежду и обувь, деньги, книги и газеты. Министерство юстиции Сербии утверждает, что родственникам бывшего лидера Югославии будет позволено навещать Милошевича.

Правда поводом для серьезных волнений бывшего президента является тот факт, что за совершенные им преступления может быть вынесена высшая мера наказания. Об этом заявил вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Душан Михайлович. "Мы уверены, что Милошевич связан со столь тяжкими преступлениями, что легко может быть приговорен за них к смертной казни", - заявил Михайлович. Вероятно, сербский вице-премьер подразумевает обвинения в военных преступлениях, которые пока не предъявлены экс-президенту СРЮ.