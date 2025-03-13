В РАН и ЦБ поспорили о создании «рубля-актива» для защиты от инфляции

Регулятору стоило бы подумать о создании «рубля-актива» — особого инструмента для защиты от инфляции, предложил академик РАН Некипелов. Такую функцию уже выполняют бумаги ОФЗ-ИН («линкеры»), возразил зампред ЦБ Заботкин

Фото: Андрей Любимов / РБК

В нынешних экономических условиях ЦБ мог бы рассмотреть альтернативные варианты адаптации к инфляции, а именно: учредить особый «рубль-актив», защищенный от нее. С таким предложением — в качестве дискуссионного — выступил академик РАН, директор Московской школы экономики МГУ Александр Некипелов в ходе III Российского форума финансового рынка АКРА, передает корреспондент РБК.

Стоимость «рубль-актива» должна быть жестко привязана к стоимости в обычных рублях соответствующего набора благ — корзины биржевых товаров, изменение стоимости которой максимально приближено к динамике инфляции. ЦБ, в свою очередь, должен регулярно (желательно ежедневно) устанавливать его котировки на основе биржевых цен товаров из корзины и гарантировать всем экономическим агентам, в том числе иностранным, беспрепятственное приобретение за обычные рубли по текущим котировкам «рубля-актива» (равно как и обмен рублей-активов на «рубли — платежные средства»).

Практически безрисковый финансовый инструмент позволил бы экономическим агентам получить ряд преимуществ, считает Некипелов, а именно:

нивелировать риски, связанные с непредвиденными изменениями цен;

устанавливать условия срочных и рассчитанных на долгий срок сделок (номинирование процентных ставок в реальном измерении, определение величины заработной платы и арендных платежей при заключении соответствующих договоров и т.п.) в реальном, а не в номинальном выражении;

более активно использовать рубль как средство международных расчетов.

В предложенной модели «рубль-актив» не нуждается в товарном обеспечении, что существенно снижает издержки, связанные с действием соответствующего механизма, полагает Некипелов. Кроме того, гипотетически у него есть шанс сыграть роль «инфляционного стабилизатора», выразил надежду экономист.

Предложения прокомментировал зампред ЦБ Алексей Заботкин. «Это интересная идея, но по факту такого рода инструмент существует в российской экономике и без какого-либо участия Центрального банка. Он называется облигации, индексируемые к инфляции», — указал он.

В частности, речь идет об ОФЗ-ИН, чей номинал индексируется на инфляцию, и ряде корпоративных облигаций также с привязкой к инфляции. «Принципиальной разницы между этими инструментами и тем, что было предложено Александром Дмитриевичем, я, честно говоря, не вижу», — сказал Заботкин.