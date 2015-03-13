Минфин отверг предложение бизнеса поменять Налоговый кодекс

Бизнесу не удалось с первой попытки убедить власти расширить Налоговый кодекс, включив в него неналоговые платежи. Это сделало бы нагрузку более предсказуемой. Но Минфин посчитал идею вредной для самих предпринимателей

Министр финансов РФ Антон Силуанов (Фото: ТАСС)

Бизнес просит ясности

В декабре первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил финансово-экономическому блоку правительства проанализировать обязательные неналоговые платежи. Нужно было выделить те из них, которые являются по своей природе налогами и доложить о целесообразности регулирования таких платежей в рамках законодательства о налогах и сборах. Поручение было дано по итогам ежегодного доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщал Интерфакс.

Ранее представители бизнес-объединений неоднократно заявляли, что декларируемое властями неповышение налоговой нагрузки фактически не выполняется, а реальная нагрузка на бизнес существенно выше из-за большого числа неналоговых платежей, которое выросло за последние годы. В итоге нет реальной картины с фискальной нагрузкой на экономику. В числе таких платежей назывались утилизационный сбор, страховые взносы, плата за негативное влияние на окружающую среду и ряд других.

С 1 января 2015 года страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования в 5,1% решено взимать со всех зарплат (пороговое значение было отменено), были повышены ставки платежей за пользование водными ресурсами и ряд других. Кроме того нет четкой системы контроля за уплатой таких платежей, поскольку не все администрирует ФНС, жаловались предприниматели.

РСПП направил в правительство список неналоговых платежей из более че​м 60 пунктов, сказал РБК источник, близкий к бюро правления организации. Позиция Минэкономразвития была направлена в адрес Минфина 19 января, сообщил РБК представитель министерства. В ведомстве считают целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы, прописав основные принципы установления и взимания некоторых публичных платежей, которые в настоящее время не кодифицированы. Конкретный перечень платежей, подлежащих кодификации в налоговое законодательство, еще не составлен, уточнил чиновник.

Минфин не хочет изменений

К середине февраля Минфин проанализировал вопрос, собрав мнения правительственных ведомств и представителей бизнес-объединений, и направил доклад в правительство. Представитель секретариата первого вице-премьера Игоря Шувалова сообщил РБК, что в секретариате этих документов «не видели».

Из доклада (с ним удалось ознакомиться РБК) следует, что Минфин не поддерживает изменение Налогового кодекса за счет включения в него ряда неналоговых сборов и платежей (см. врез). Основной довод – такое решение приведет к значительному усилению ответственности за неуплату.

Но это можно считать не недостатком, а плюсом, поскольку тогда система ответственности будет более прозрачной, говорит руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Михаил Орлов: «Получатели сборов имеют рычаги воздействия на неплательщиков, но нет четкой системы». За неуплату же налога действует административная и уголовная ответственность, подразумевающая в том числе систему штрафов и пени.

Кроме того, как считает Минфин, изменения повлекут формальное увеличение налоговой нагрузки. Это в свою очередь приведет к снижению позиций России в рейтинге Doing Business по показателю налогообложения (в последнем рейтинге – 49-е место по этому показателю). Сейчас налоговая нагрузка на бизнес составляет порядка 34%, включая налоги и страховые платежи. Но фактически бизнес несет гораздо более крупные расходы, говорит Орлов. «В данном случае позиция государства несколько цинична, а бизнес призывает быть реалистичными при расчете нагрузки. В любом случае при расчете показателей возврата на капитал (ROE) и разработке стратегий компании будут учитывать все уплачиваемые платежи, а не только те, что регулируются налоговым законодательством», – говорит он.

«Надо определиться, что нам важнее: прозрачный инвестклимат или формализованное место в рейтинге. Исходя из того, как в правительстве видят ситуацию, и нужно принимать решение. Но мы и не говорим, что нужна автоматическая кодификация налоговых платежей», – говорит источник, близкий к бюро правления РСПП.

Кроме того, как обращает внимание Минфин, если Налоговый кодекс будет расширен за счет включения ряда неналоговых платежей, это потребует увеличения штата ФНС и дополнительную подготовку сотрудников налоговых органов.

Путин рассудит

Представители бизнес-объединений не считают, что вопрос закрыт. Он был вынесен на обсуждение 4 марта на встрече премьера Дмитрия Медведева с предпринимателями, рассказали РБК два его участника.

«Правительство не собирается вводить новые налоги и сборы, равно как и повышать ставки по существующим налогам и сборам. При этом мы, конечно, должны продолжить совместно с вами совершенствование налогового законодательства и администрирования по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды», – сказал тогда премьер (цитата по government.ru).

«По неналоговым платежам премьер согласился, что многие вещи надо заморозить на год как минимум. Но необходимо провести инвентаризацию, что мы уже сделали, – пересказал ход дискуссии глава РСПП Александр Шохин на встрече с журналистами 10 марта. – Но здесь мы сталкиваемся с проблемой в регионах. Многие из этих платежей связаны с доходами местных бюджетов. У местных властей есть право снижать их, но [в текущих условиях] только самые отчаянные будут снижать».

Представители РСПП после встречи передали список из 73 актов, действие которых надо заморозить, в их числе и те, что касаются платежей, в Минфин. Когда по этому вопросу будет принято решение, неизвестно, сказал Шохин. Получение списка РБК подтвердил источник в министерстве.

«Мы сейчас пытаемся систематизировать, какие платежи в бюджеты каких уровней поступают. И дальше будем разбираться, какие можно было бы отменить, какие сократить, какие перевести в Налоговый кодекс», – сказал РБК глава ТПП Сергей Катырин.

Тему с неналоговыми платежами бизнес намерен вынести на заседание Госсовета по малому и среднему бизнесу под руководством президента Владимира Путина, которое намечено на середину апреля, сказал РБК источник, знакомый с ходом подготовки доклада к Госсовету. «Эта тема обсуждалась на заседаниях рабочей группы по подготовке к Госсовету», – подтверждает Катырин.

«Сейчас совсем не то время, чтобы перекраивать Налоговый кодекс», – скептичен чиновник финансово-экономического блока правительства. Минфин готов рассмотреть регулирование страховых взносов в рамках налогового законодательства, сказал РБК представитель Мини​стерства.