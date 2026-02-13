 Перейти к основному контенту
Инфографика РБК
Внешний госдолг России стал рекордным с 2006 года. Инфографика

Внешний госдолг России стал рекордным с 2006 года
Государственный внешний долг России по данным на 1 февраля 2026 года составил почти $62 млрд, что стало рекордом с 2006 года. Как менялся с годами внешний госдолг страны — в инфографике РБК

Объем внешнего госдолга по данным Минфина России на 1 февраля 2026 года составил $61,97 млрд, что на $4,7 млрд больше значений предыдущего месяца. Это рекордный объем почти за 20 лет. В июле 2006 года внешний госдолг составлял $72,9 млрд, но к октябрю того же года снизился до $50,1 млрд и на протяжении последующих лет не превышал отметку в $60 млрд.

Рост внешнего госдолга в январе 2026 года почти полностью обусловлен увеличением условного долга по госгарантиям, выданным по внешним займам российских организаций (эти гарантии выросли за месяц на 21%, до $26,5 млрд в долларовом эквиваленте).

В целом из $33,9 млрд внешнего долга по госбумагам, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, около $20 млрд приходится на замещающие облигации. Их Минфин выпустил в конце 2024 года. Они полностью повторяют параметры исходных валютных выпусков, но обращаются исключительно внутри российской финансовой инфраструктуры. Платежи по незамещенным облигациям в адрес нерезидентов осуществляются на счета типа «C». По данным Банка России, на конец 2025 года около $23,5 млрд внешнего долга органов государственного управления принадлежало нерезидентам.

Авторы
Теги
Анастасия Сирина Анастасия Сирина, Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Мария Лозовая Мария Лозовая
Россия госдолг государственный долг внешний долг Внешний долг России
