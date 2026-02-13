Внешний госдолг России стал рекордным с 2006 года. Инфографика

Государственный внешний долг России по данным на 1 февраля 2026 года составил почти $62 млрд, что стало рекордом с 2006 года. Как менялся с годами внешний госдолг страны — в инфографике РБК

Объем внешнего госдолга по данным Минфина России на 1 февраля 2026 года составил $61,97 млрд, что на $4,7 млрд больше значений предыдущего месяца. Это рекордный объем почти за 20 лет. В июле 2006 года внешний госдолг составлял $72,9 млрд, но к октябрю того же года снизился до $50,1 млрд и на протяжении последующих лет не превышал отметку в $60 млрд.

Рост внешнего госдолга в январе 2026 года почти полностью обусловлен увеличением условного долга по госгарантиям, выданным по внешним займам российских организаций (эти гарантии выросли за месяц на 21%, до $26,5 млрд в долларовом эквиваленте).

В целом из $33,9 млрд внешнего долга по госбумагам, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, около $20 млрд приходится на замещающие облигации. Их Минфин выпустил в конце 2024 года. Они полностью повторяют параметры исходных валютных выпусков, но обращаются исключительно внутри российской финансовой инфраструктуры. Платежи по незамещенным облигациям в адрес нерезидентов осуществляются на счета типа «C». По данным Банка России, на конец 2025 года около $23,5 млрд внешнего долга органов государственного управления принадлежало нерезидентам.