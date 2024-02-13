Минфин сообщил об идее упростить регистрацию бизнеса иностранцами

Вопрос об упрощении условий для регистрации юридических лиц в России иностранцами из недружественных стран обсуждается, сообщили РБК в Минфине. Сейчас таким инвесторам необходимо решение правительственной комиссии

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Российские власти не исключают упрощения порядка регистрации юридического лица для инвесторов из других стран, в том числе недружественных, сообщили РБК в пресс-службе Министерства финансов.

Информация о том, что эта тема обсуждалась на онлайн-встрече Американской торговой палаты в России с замглавы Минфина Иваном Чебесковым 7 февраля, появилась в публикации московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры». В резюме коллегии об итогах разговора отмечается, что «создание новых юридических лиц в Российской Федерации иностранными бенефициарами поощряется и планируется упрощение указанного процесса».

Вопрос упрощения разрешительного порядка создания юрлиц иностранными инвесторами действительно обсуждался, подтвердили РБК в пресс-службе Минфина. «Если иностранные инвесторы, даже из недружественных стран, хотят создавать в России юрлица и инвестировать деньги на развитие бизнеса, то в этом случае можно упрощать разрешительный порядок», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что для этого потребуется внесение изменений в соответствующие указы президента. «Сейчас для этого требуется разрешение правительственной подкомиссии по иностранным инвестициям», — напомнили в Минфине. Согласно президентскому указу № 618 от 8 сентября 2022 года, операции с резидентами недружественных стран, влекущие за собой прямо или косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования или распоряжения долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, требуют согласования правкомиссией. Инвесторы из дружественных стран могут свободно создавать юрлица в России.

В марте 2022 года правительство создало подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Ее возглавляет министр финансов Антон Силуанов. Подкомиссия, в частности, дает разрешение на уход иностранного бизнеса из России путем сделок с резидентами и на валютные операции.

В чем смысл инициативы

По словам управляющего партнера коллегии «Николаев и партнеры» Юрия Николаева, планы упростить иностранным инвесторам регистрацию юрлиц в России пока являются «просто идеей». «Никому неизвестно, как это будет происходить, какие шаги будут делаться, какие требования будут меняться и в какие сроки», — подчеркивает он.

После начала российской военной операции на Украине и объявления масштабных санкций были введены ограничения на вывод средств из России, однако на ввод средств — то есть инвестиции — ограничений не было, отмечает управляющий партнер юридической компании «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов. «Сейчас инвестор из недружественной страны после создания новой компании столкнется с ограничениями на вывод средств из России, на распоряжение долями и акциями», — поясняет он.

Однако в BGP Litigation указывают, что формулировка «установление» из президентского указа подразумевает в том числе создание юридического лица.

Инвесторы из ближнего зарубежья и дружественных стран продолжают создавать компании и вносить инвестиции в России, говорит старший юрист практики М&A и реструктуризации бизнеса BGP Litigation Екатерина Баранова. Для инвесторов из недружественных государств, однако, продолжает действовать ряд ограничительных мер и «пока нет предпосылок для их полной отмены», говорит она.

По словам Надмитова, в основном в российских компаниях участвуют сейчас инвесторы из дружественных стран, например Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Сербии.

Правительство сейчас плотно занимается формированием юридической основы для технологического развития, для этого, в частности, утверждена таксономия проектов технологического суверенитета, идет подготовка изменений в закон о государственно-частном партнерстве, отмечает председатель совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. «Все это требует огромного объема инвестиций — такого, которого не было никогда в стране. По моим оценкам, чтобы выполнить все эти проекты, в год надо привлекать не менее 10–15 трлн руб. Понятно, что нужны любые источники финансирования, в том числе прямые иностранные инвестиции», — говорит он. Начиная с 2022 года Банк России закрыл статистику по прямым иностранным инвестициям.

Как считает Гамза, законодательство в части прямых иностранных инвестиций в России устарело, за минувшие 30 лет российский бизнес инвестировал в зарубежные активы около $2 трлн, тогда как в Россию пришло примерно $1,2 трлн. Эксперт отмечает интерес к инвестированию в Россию из дружественных стран — в основном Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. «Есть интерес к открытию юридических лиц со стороны африканских стран. Они хотят открывать торговые дома, торговые представительства, что тоже косвенно является инвестированием», — указывает он.

Иностранцы не хотят заходить на российский рынок и создавать новые юрлица, уверен Николаев. Он полагает, что правовой механизм с регистрацией юрлица может использоваться в рамках ухода иностранного бизнеса из России. «Чтобы не платить добровольный взнос и не выводить деньги, иностранец создает новую фирму и в нее перечисляет деньги в рамках реального сектора экономики. Но в данном случае речь не идет о приходе иностранного бизнеса в Россию», — поясняет юрист.