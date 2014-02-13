Минфин Британии: Став независимой, Шотландия лишится фунта стерлингов

Глава британского Минфина Джордж Осборн заявил, что его ведомство не поддержит использование Шотландией фунта стерлингов как основной валюты в случае провозглашения независимости, передает Bloomberg.

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"Если Шотландия уйдет от Лондона, она уйдет и от фунта. Сохранение единой валюты не обеспечит экономической защищенности ни Шотландии, ни остальным частям Британии. Напротив, это будет стоить нам рабочих мест и денег", - уверен канцлер казначейства.

Осборн также отметил, что сохранение единой валюты - фунта стерлинга - потребует банковского союза двух стран и разделения фискальных рисков.

"Финансовая и налоговая политика Лондона не должна зависеть от Шотландии", - заявил он.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призвал всех британцев не допустить развала страны и отделения Шотландии, которая находится в составе Соединенного Королевства с 1707г.

Ранее власти Шотландии заявляли, что после выхода из состава Великобритании намерены сохранить британский фунт в качестве своей валюты, формально остаться под британской короной, а также в составе Евросоюза. В то же время независимая Шотландия намерена создать независимую налоговую систему и армию.

Референдум о независимости Шотландии запланирован на 18 сентября 2014г. Независимой Шотландия может стать уже 24 марта 2016г., если большинство ее жителей на референдуме выскажутся за отделение от Великобритании.