Снижение на торгах в Европе временно ослабило ММВБ

Фондовые торги в Европе 13 января 2011г. открылись снижением большинства ведущих индексов. Внимание инвесторов сосредоточено на продажах государственного долга Испании и Италии, которые намечены на четверг.

Фондовые торги в Европе 13 января 2011г. открылись снижением большинства ведущих индексов. Внимание инвесторов сосредоточено на продажах государственного долга Испании и Италии, которые намечены на четверг. Отметим, что накануне Португалия успешно разместила свои гособлигации на 1,25 млрд евро. Испания надеется получить до 3 млрд евро от продаж облигаций, а Италия - 6 млрд евро. По итогам двух аукционов станет понятно, продолжится ли в этом регионе долговой кризис.



Для горнодобывающего сектора Европы сессия сложилась в основном неблагоприятно. Цены на Лондонской бирже металлов ушли в "минус", что привело к снижению котировок ведущих горнодобывающих компаний Европы: акции BHP Billiton и Rio Tinto подешевели на 0,2% и 0,6% соответственно, а их конкурентов Antofagasta и Xstrata - на 0,1% и 0,8% соответственно.



Акции крупнейшего британского ритейлера Tesco снизились на 3,2%: дело в том, что продажи принадлежащих ему британских магазинов за шесть "праздничных" недель, предшествующих 8 января 2011г., выросли всего на 0,6%, тогда как аналитики ожидали подъема в 1,5%.



Также снизились котировки крупнейшей в мире пищевой компании Nestle. Две кредитные организации - японская Nomura Holdings и американская Merill Lynch Global Research - снизили свои рекомендации на покупку акций этой компании. В результате спад котировок составил 2%.



Кроме того, резко подешевели акции второго по величине немецкого банка Commerzbank после того, как он объявил о выпуске новых ценных бумаг и продаже их швейцарскому кредитному банку Credit Suisse Group. В результате спад акций немецкого финансового института составил 3%.



С другой стороны, для остальных представителей финансового сектора Европы сессия открылась достаточно позитивно. В ожидании начала продаж госдолга в Испании и Италии в "зеленую" зону переместились бумаги испанского банка Banco Santander. Рост его котировок составил 1,7%. Сходная динамика наблюдалась и у крупнейшего итальянского банка UniCredit, чьи акции выросли на 1%.



Кроме того, по мнению аналитиков, ЦБ Великобритании Bank of England оставит базовую ставку без изменений на рекордно низком уровне в 0,5%. Об окончательном решении банк объявит в полдень (15:00 мск). На фоне этих новостей акции британских банков Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group подорожали на 3% и 0,4% соответственно.



По состоянию на 14:00 мск британский индекс FTSE 100 снизился на 0,68% - до 6009,77 пункта, немецкий DAX 40 опустился на 0,3% - до 7047,35 пункта, французский CAC подрос на 0,08% - до 3948,03 пункта, а швейцарский индекс SMI снизился на 0,61%, до 6573,23 пункта.



Потребительские цены во Франции в декабре 2010г. выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщила служба новостей РБК со ссылкой на Национальное бюро статистики Франции Insee. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 0,4%.



По сравнению с декабрем 2009г. потребительские цены во Франции в декабре 2010г. выросли на 1,8%. С учетом сезонных колебаний инфляция во Франции в декабре 2010г. в месячном исчислении составила 0,4%, а в годовом - 1,8%.



Объем промышленного производства в Великобритании в ноябре 2010г. вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные опубликовало Национальное статистическое бюро страны. Аналитики прогнозировали, что объем промышленного производства повысится на 0,5%.



По сравнению с ноябрем 2009г. объем промышленного производства за ноябрь 2010г. вырос на 3,3%, что совпало с большинством консенсус-прогнозов. Данные темпы прироста объемов британского промпроизводства, как отмечается, оказались самыми слабыми с июля 2010г.



В октябре 2010г. объем промышленного производства в Великобритании, по уточненным данным, сократился на 0,1% в месячном исчислении (ранее сообщалось о снижении на 0,2%), а в годовом - увеличился на 3,5% (ранее сообщалось о росте на 3,3%).



Торги российскими ADR на LSE начались снижением котировок, которое практически сразу сменилось ростом. Спустя два часа индекс FTSE Russia IOB, отслеживающий изменение цен российских депозитарных расписок, достиг максимальной отметки с начала торгов четверга, а затем немного снизился. К середине торгов динамика российских ADR была разнонаправленной с преобладанием позитивной составляющей.



К 14:00 мск наиболее заметный рост демонстрировали следующие бумаги:







Наибольшее снижение котировок на LSE показывали следующие бумаги:







На фоне негативной динамики европейских индексов на открытии торгов в четверг ММВБ снизился. Тем не менее, спустя полчаса индикатор российского рынка изменил динамику на противоположную, следуя за движением FTSE Russia IOB. Спустя три часа ММВБ достиг максимальной отметки с начала торгов четверга, а затем ушел вниз.











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