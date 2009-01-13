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Газпром: Российский транзитный газ разворован Украиной
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Газпром: Российский транзитный газ разворован Украиной
Экономика, 13 янв 2009, 19:00
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Газпром: Российский транзитный газ разворован Украиной

Российский транзитный газ, который должен находиться в газотранспортной системе Украины, разворован. Такое заявление сделал официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей Куприянов.

Он отметил, что такой вывод можно сделать из заявлений Украины о том, что они не могут обеспечить транзит газа из отсутствия в системе необходимого объема.

Газпром до сих пор не получил уведомления от Украины об уполномоченной компании для реализации контроля и мониторинга транзита газа, сообщил на пресс-конференции в Москве зампред правления Газпрома Александр Медведев.

Он отметил, что российская сторона соответствующее уведомление направила еще вчера. Кроме того, по его словам, Украина не предоставила списка своих наблюдателей, хотя они присутствуют на объектах на территории РФ.

По словам главы Газпрома Алексея Миллера, Украина не дала внятного объяснения тому, почему не может возобновить транзит газа через свою территорию.

"Никакого внятного объяснения со стороны Украины о том, почему не поставляется газ, нет", - сказал А.Миллер премьер-министру Владимиру Путину, который посетил диспетчерское управление холдинга.

В.Путин отметил, что сегодня представители НАК "Нефтегаз Украины" заявили о невозможности транзита российского газа по предложенному маршруту. Глава Газпрома в ответ на это сообщил премьеру, что технических причин невозобновления транспортировки нет.

"Не может быть никаких причин, потому что подача газа через ГИС "Суджи" - это подача газа в экспортный газопровод, поставка по которому должна осуществляться для европейских потребителей прямым транзитом", - сказал он.

По словам А.Миллера, Газпром сегодня "дал команду на возобновление транзита, началась подача газа в направлении Украины", но "линейный кран со стороны Украины не открыт" и, соответственно, транзит не идет.

По словам А.Миллера, Газпром готов удовлетворить заявки на получение газа в объеме 76,6 млн куб. м для балканских стран, 22,2 млн куб. м - для Словакии. На сегодня заявки были приняты в полном объеме от Молдавии, Болгарии, Румынии, Турции, Македонии, Греции, а также заявка Словакии.

"Но мы сейчас даже одного млн куб. м не можем поставить", - сказал глава Газпрома, пояснив, что газ прокачен до входа в газотранспортную систему (ГТС) Украины, но дальше из-за действий украинской стороны не идет. "В ГТС Украины ни одного куб. м не подано", - заключил А.Миллер.

Газпром направил европейским партнерам уведомление о форс-мажорных обстоятельствах в связи с невозобновлением транзита газа через территорию Украины, сообщил А.Медведев.

А.Медведев подчеркнул, что Газпром выработал комплексный план возобновления транзита и готов к его исполнению. Дело остается за украинской стороной.

Отвечая на вопрос о путях выхода из сложившейся ситуации, он сказал, что единственным выходом является реализация этого плана. По его мнению, мировому сообществу и коллегам из Евросоюза необходимо "призвать украинских контрагентов к исполнению подписанных документов". "Никаких других действий быть не может", - сказал А.Медведев.

Он также указал, что Газпром несет убытки из-за остановки транзита и уже прогнозирует недополучение экспортной выручки. "Надеемся, этот конфликт будет завершен в кратчайшие сроки, и мы сможем начать поставки, может, даже в увеличенном объеме, для компенсации потерь", - заявил замглавы Газпрома.

Кроме того, как сообщил С.Куприянов, Газпром получил требование от Украины о предоставлении ей 140 млн куб. м газа для восполнения транзитного объема.

Он подчеркнул, что заявление украинской стороны о том, что после возобновления транзита газ может дойти до потребителей в Европе только через 36 часов, может означать фактическое присвоение российского газа, находящегося сейчас в транзитной трубе.

"Это может означать только одно - наш, российский газ, находящийся в транзитном газопроводе, разворован, и наши украинские коллеги прямо об этом говорят. Сегодня мы получили сообщение от украинской компании о том, что для того, чтобы они обеспечили транзит, мы должны им подать как минимум 140 млн куб. м газа для восполнения транзитных объемов в западном направлении, то есть прямо признают, что этого газа у них нет", - отметил С.Куприянов.

Теги: ОАО "Газпром" , Украина
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