Российские компании обяжут отчитываться о своих бенефициарах не реже чем раз в год — такой законопроект поступил в правительство. Если компания не нашла конечных владельцев, но очень старалась, наказания удастся избежать

Фото: Russian Look

​Как стало известно РБК, Росфинмониторинг подготовил и внес в правительство законопроект, обязывающий российские компании не реже чем раз в год отчитываться о своих бенефициарных владельцах перед государством (копия есть у РБК). В понедельник комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила этот документ, сообщили РБК участник совещания и источник, знакомый с его результатами, теперь он должен быть рассмотрен на заседании правительства, после чего внесен в Госдуму. Это подтвердил представитель Минэкономразвития.

Но вряд ли стоит ожидать, что с принятием этого закона станут известны все истинные владельцы бизнесов: штрафы за непредоставление информации о бенефициарах (от 100 тыс. до 500 тыс. для юрлиц) крупный бизнес не напугают, а «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры» по установлению бенефициаров, даже если они не привели к искомому результату, будут освобождать от ответственности.

Кто тут бенефициар

Росфинмониторинг предлагает внести изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В нем появится новая статья 6.1 «Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах». Под бенефициарным владельцем в законопроекте подразумевается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или контролирует более 25% капитала компании или имеет возможность контролировать его действия.

В тени предпочитают держаться не только бенефициары крупных бизнесов, но и владельцы самых разных компаний. Основная причина — это защита информации от потенциальных рейдеров и коррупционеров из правоохранительных органов, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: «Если преступники, в том числе и во власти, не знают, кто контролирует компанию, они не будут знать, от кого требовать продать ее за бесценок»

Компании обяжут «располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные меры по установлению сведений в отношении» своих бенефициаров. Они должны будут обновлять эту информацию не реже одного раза в год, фиксировать ее в своих отчетных документах и хранить в течение пяти лет. Скорее всего, это будет приложение к финансовой отчетности, например по типу аудиторских заключений, предполагает партнер КПМГ Михаил Орлов.

Изначально Росфинмониторинг предлагал обязать компании вносить данные о бенефициарах в Единый государственный реестр регистрации юридических лиц (ЕГРЮЛ), но позднее от этой идеи отказались. Теперь речь идет о раскрытии бенефициаров просто в «отчетности», без пояснения. Все компании независимо от формы собственности предоставляют обязательные экземпляры бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с аудиторскими заключениями в Росстат, комментирует Орлов, и уже из Росстата любой человек за плату может запросить эти данные для проверки своего контрагента или для иных целей.

Данные о бенефициарах будут хранить сами компании, но на регулярной основе, скорее всего, публиковать не будут, предполагает вице-президент РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Александр Варварин.

Компании получат право запрашивать у своих учредителей и участников — юридических и физических лиц — информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев. А тех, в свою очередь, обяжут такую информацию предоставить, говорится в законопроекте. Его авторы подчеркивают, что «передача информации о бенефициарных владельцах не является нарушением законодательства о персональных данных».

Законопроект также предусматривает, что данные о бенефициарах необходимо будет предоставить по запросу уполномоченных органов, перечень которых, как и сроки исполнения, определит правительство.

За нарушение этих требований компанию будет ждать штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб., руководителей будут штрафовать на 30–40 тыс. руб. Для этого в КоАП появится новая статья 14.25.1 «Нарушение юридическими лицами обязанности по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах».

Владельцы неизвестны Даже в первых 120 строках рейтинга крупнейших частных компаний России Forbes есть структуры, конечные бенефициары которых неизвестны. «Сургутнефтегаз» Одна из крупнейших в стране нефтегазовых компаний. Выручка в 2014 году составила 890,57 млрд руб. Ее называют самой закрытой компанией в отрасли, владельцы контрольного пакета акций скрыты несколькими десятками юридических лиц. Merlion Крупнейший дистрибьютор электроники в России, его выручка за 2014 год составила 188,2 млрд руб. Владеет розничными сетями «Ситилинк» и «Позитроника», сервисными центрами «Сеть компьютерных клиник», дистрибьютором мебели «Бюрократ» и производителем компьютерной техники iRU. В 2007 году основатель компании Алексей Сонк продал ее инвесторам, предпочитающим оставаться неизвестными. «ВИП-сервис» Компания владеет сетью по продаже авиационных и железнодорожных билетов, занимается гостиничным бизнесом и туризмом. Выручка в 2014 году составила 76 млрд руб. В открытых источниках нет информации о бенефициарах компании. «Трансюжстрой» Создана на основе треста, построившего 525 км БАМа. Исполняет крупные заказы на строительство транспортной инфраструктуры – в том числе объектов Олимпиады в Сочи, Универсиады в Казани и объектов РЖД. Выручка в 2014 году оценивается в 43,2 млрд руб. В 2014 году основатель компании Putin Consulting, двоюродный племянник президента Роман Путин обвинил «Трансюжстрой» в коррупции и указал, что ее собственником является кипрская «Апельсино Холдингс», а реальные владельцы спрятаны.

Практические сложности

Законопроект в марте 2015 года получил отрицательный отзыв Минэкономразвития, следует из карточки проекта на портале regulation.gov.ru. В частности, министерство отмечало, что «на практике бенефициарный владелец может владеть российским юридическим лицом через ряд компаний, в том числе зарегистрированных в различных международных юрисдикциях». В таких случаях у российского юрлица могут возникнуть проблемы с получением информации о своих бенефициарных владельцах, «связанные с наличием ограничений, предусмотренных законодательством иностранных государств, а также с отсутствием влияния на своих учредителей либо участников».

Часть вопросов Минэкономразвития к законопроекту Росфинмониторинга осталась неурегулированной, сказал в понедельник представитель министерства, поэтому законопроект был поддержан с условием, что в ближайшее время будет дорабатываться. В частности, в законопроекте должен быть учтен тот факт, что зачастую невозможно получить информацию о бенефициарном владельце, зарегистрированном в иностранной юрисдикции, настаивает Минэкономразвития.

Кроме того, ведомство указывает на отсутствие критериев «обоснованности и доступности» мер, которые юрлица должны принимать для выявления своих бенефициарных владельцев. Эту претензию разделяет Александр Варварин из РСПП: по его мнению, формулировка «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры» оставляет большой простор для злоупотреблений. «Она не позволяет четко определить, в чем конкретно состоит обязанность по установлению сведений о бенефициарных владельцах, достаточно ли просто направить запрос о предоставлении сведений, необходимо запрашивать их из ЕГРЮЛ или нужно требовать их через суд», — рассуждает он.

В связи с обтекаемостью этой формулировки новая норма может послужить коррупционным фактором, говорит источник в правительстве.

«Тебя кто‑то хочет обязательно съесть» «Мне кажется, что все, кто в России живет, все понимают, почему. Чтобы не узнали и не попробовали эту долю забрать. Это российская ментальность» — так в недавнем интервью РБК ответил на вопрос, почему компания не раскрывает бенефициаров, президент и совладелец девелопера «Мортон» Александр Ручьев. «Есть группы, — объяснял он, — которые раньше занимались приватизацией земельных участков, приватизацией бизнесов. Если ты живешь в условиях выживания, то тебя кто‑то хочет обязательно съесть. Так положено по природе. Ты должен этому противостоять. Кто‑то шипы отращивает острые: кинулся, раз, накололся. Разные механизмы защиты есть».

Знать больше

Росфинмониторинг разработал этот законопроект в рамках Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев, следует из пояснительной записки к проекту. Авторы надеются «усилить прозрачность деятельности юридических лиц, снизить риски их вовлечения в противоправную деятельность, в том числе связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем».

Это понятная инициатива, чем больше информации о бенефициарных собственниках, тем государству легче разобраться с недобросовестными компаниями, отмечает Михаил Орлов из КПМГ. «Практически все госорганы, которые закупают оборудование или проводят тендеры, заинтересованы в получении этой информации. Но дело осложняется тем, что фактически компания не всегда владеет информацией о своих бенефициарах», — добавляет он.

В большинстве случаев российские власти не смогут доказать ненадлежащее исполнение этого закона или опровергнуть предоставленные данные, так как это потребует тщательного расследования, затраты на которое превысят эти штрафы (до 500 тыс. руб.), прогнозирует Александр Захаров. «Доказать, что человек контролирует компанию через офшоры, почти невозможно: нужны адресные запросы в иностранные налоговые органы, выезд за рубеж для проверки фактов, это требует больших трудозатрат — такие расследования могут длиться не один год», — резюмирует он.