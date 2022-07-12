Доллар впервые за 20 лет приблизился к паритету с евро

Курс доллара к евро 11 июля упал до рекордно низкой отметки в $1,004. Последний раз паритет между валютами отмечался в 2002 году

Фото: Gerard Bottino / Global Look Press / Keystone Press Agency

Евро и доллар 11 июля почти сравнялись по цене: на 19:00 цена €1 составила $1,004, паритета в курсе валют не было с 2002 года.

Сравнялись и курсы этих валют по отношению к рублю: на 12 июля Центробанком России за доллар установлена цена в 61,305 руб., за евро — 61,806 руб. Ровно 20 лет назад, 12 июля 2002-го, евро торговался по 31,2 руб., доллар — по 31,5 руб., свидетельствуют архивные данные Центробанка России.

Евро, введенный в оборот с 1 января 1999 года, изначально торговался дороже доллара: по данным ЦБ, в этот день доллар стоил 20,65 руб., евро — 24,09 руб. Затем были периоды, когда евро дешевел: например, 1 февраля 2000-го доллар был дороже евро на 0,5 руб., в июле разница достигла более чем 1,5 руб., в декабре — почти 4 руб., в 2001-м европейская валюта все еще продолжала оставаться дешевле американской. После приблизительного паритета в 2002-м евро начал расти в 2003-м и в дальнейшем сохранял превосходство над долларом.

За последние пять лет курс европейской валюты ни разу не падал до нынешних значений.

Падение стоимости евро связывают с усилением опасений возможной рецессии, которую могут вызвать неопределенность в поставках энергоресурсах и инфляция. При этом доллар растет на фоне жесткой политики Федеральной резервной системы США в борьбе с инфляцией, что также приводит к девальвации иных резервных валют — не только евро, но также иены и фунта, отмечали эксперты. Они допускали, что если ситуация будет усугубляться и страны Запада столкнутся с рецессией в третьем квартале этого года, то за один евро будут давать $0,95–0,97.