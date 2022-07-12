Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 61,81 (-0,24) Инвестиции, 11 июл, 16:19
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 61,3 (+0,04) Инвестиции, 11 июл, 16:19
Доллар впервые за 20 лет приблизился к паритету с евро Экономика, 01:35
В некоторых районах Подмосковья отключилось электричество из-за урагана Общество, 00:39
Зеленский счел опасной уступкой решение Канады по турбине для «Газпрома» Политика, 00:30
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 00:10
Продажный теннис. Кого из россиян подозревали в договорных матчах Спорт, 00:00
Как выглядит пробка на границе России и Грузии. Видео Общество, 00:00
Футболистки сборной Англии одержали самую крупную победу в истории Евро Спорт, 11 июл, 23:59
В ЛНР заявили о задержании наемников-диверсантов из Белоруссии Политика, 11 июл, 23:50
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Херсонской области сообщили об ударе HIMARS по Новой Каховке Политика, 11 июл, 23:35
Юрия Жиркова пригласили в махачкалинское «Динамо» Спорт, 11 июл, 23:24
В ООН рассказали, когда население Земли достигнет 8 млрд человек Общество, 11 июл, 23:11
В ЕС предупредили о риске наплыва мигрантов из-за кризиса продовольствия Политика, 11 июл, 23:08
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 11 июл, 23:01
Байден рассказал, что хранит дома четыре дробовика Политика, 11 июл, 22:48
Экономика ,  

Доллар впервые за 20 лет приблизился к паритету с евро

Курс доллара к евро 11 июля упал до рекордно низкой отметки в $1,004. Последний раз паритет между валютами отмечался в 2002 году
Фото: Gerard Bottino / Global Look Press / Keystone Press Agency
Фото: Gerard Bottino / Global Look Press / Keystone Press Agency

Евро и доллар 11 июля почти сравнялись по цене: на 19:00 цена €1 составила $1,004, паритета в курсе валют не было с 2002 года.

Сравнялись и курсы этих валют по отношению к рублю: на 12 июля Центробанком России за доллар установлена цена в 61,305 руб., за евро — 61,806 руб. Ровно 20 лет назад, 12 июля 2002-го, евро торговался по 31,2 руб., доллар — по 31,5 руб., свидетельствуют архивные данные Центробанка России.

Евро, введенный в оборот с 1 января 1999 года, изначально торговался дороже доллара: по данным ЦБ, в этот день доллар стоил 20,65 руб., евро — 24,09 руб. Затем были периоды, когда евро дешевел: например, 1 февраля 2000-го доллар был дороже евро на 0,5 руб., в июле разница достигла более чем 1,5 руб., в декабре — почти 4 руб., в 2001-м европейская валюта все еще продолжала оставаться дешевле американской. После приблизительного паритета в 2002-м евро начал расти в 2003-м и в дальнейшем сохранял превосходство над долларом.

За последние пять лет курс европейской валюты ни разу не падал до нынешних значений.

Курс евро к доллару упал до минимума с декабря 2002 года
Инвестиции
Фото:«РБК Инвестиции»

Падение стоимости евро связывают с усилением опасений возможной рецессии, которую могут вызвать неопределенность в поставках энергоресурсах и инфляция. При этом доллар растет на фоне жесткой политики Федеральной резервной системы США в борьбе с инфляцией, что также приводит к девальвации иных резервных валют — не только евро, но также иены и фунта, отмечали эксперты. Они допускали, что если ситуация будет усугубляться и страны Запада столкнутся с рецессией в третьем квартале этого года, то за один евро будут давать $0,95–0,97.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
курс валют курс евро курс доллара
Материалы по теме
Миллер фразой «наша валюта — наши правила» описал отказ от доллара
Экономика
Глава «Открытия» предсказал доллар не выше 70 руб. к концу года
Финансы
Банки попросили вернуть им зависшие в НРД евро в другой валюте
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter