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Всемирный банк подсчитал потери от отсутствия образования у девочек
Экономика, 09:03
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Всемирный банк подсчитал потери от отсутствия образования у девочек
Более 130 млн девочек по всему миру не получают полное среднее образование, из-за чего страны теряют десятки триллионов долларов, заявили в организации. Доступность образования положительно скажется и на здоровье девочек
Фото: Eric Gaillard / Reuters

В среднем по миру 89% девочек оканчивают начальную школу, а 77% — среднюю, но в странах с низким уровнем дохода пропорция составляет менее 2/3 и 1/3 соответственно. Из-за барьеров, которые мешают девочкам получить полное среднее образование, совокупные потери стран за счет снижения производительности и доходов составляют от $15 трлн до $30 трлн, говорится в докладе Всемирного банка «Упущенные возможности: высокая цена отсутствия образования у девочек».

По всему миру среднее образование не получают 132 млн девочек в возрасте от 6 до 17 лет, подсчитали в банке.

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Женщины, в свое время окончившие среднюю школу, в среднем зарабатывают вдвое больше, чем женщины без образования, заключили в банке. Если полное среднее образование будет доступно девочкам по всему миру, существенно снизится число браков, заключаемых в возрасте до 18 лет, уменьшится и риск рождения детей у несовершеннолетних, отмечается в докладе. С другой стороны, из-за этого может снизиться уровень рождаемости, а население Земли сократится.

Доступность полного среднего образования для женщин может положительно сказаться на их осведомленности о своем здоровье и на их психологическом состоянии, снизить уровень смертности детей в возрасте до пяти лет, заключили во Всемирном банке.

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«Неравенство в образовании — одна из проблем, которые мир может решить и которая стоит ему триллионы. Пришла пора покончить с гендерным неравенством в образовании и дать девочкам и мальчикам равные права на успех в жизни, это пойдет на пользу всем», — прокомментировала доклад главный исполнительный директор банка Кристалина Георгиева.

«Когда 130 млн девочек не могут стать инженерами, журналистами или главами компаний из-за недоступности образования, мир теряет триллионы долларов, которые могли бы укрепить глобальную экономику», — добавила лауреат Нобелевской премии мира пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай. Основанный ею фонд сотрудничал с ВБ в подготовке доклада.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Всемирный банк , образование , дискриминация
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