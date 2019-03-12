ЕС расширил черный список офшоров в три раза

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,74 -0,24 EUR Бирж. 74,11 -0,10 Brent 66,88 0,39% USD Нал. 66,21 65,36 EUR Нал. 74,61 73,68 USD ЦБ 65,77 -0,31 EUR ЦБ 74,07 -0,22 EUR/USD 1,1270 0,0028 BTC/USD Бирж. 3 968,19 18,29 IMOEX 2 466,89 0,04% RTSI 1 182,32 0,48% DJIA 25 619,44 -0,12% Nasdaq 7 593,79 0,47%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,14%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,95%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+15,14%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,95%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 65,77 (-0,31) Quote, 12:51
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 74,07 (-0,22) Quote, 12:51
Глава ГИБДД исключил возможность отмены «площадки» в экзамене на права Общество, 18:01 Супруга Мамаева сообщила о посещении футболиста в СИЗО Общество, 17:58 Суд временно отстранил Арашукова от должности сенатора Политика, 17:57 Новым акционером попавшего под санкции Моснарбанка станет Росимущество Финансы, 17:51 Bloomberg оценил отток капитала из России в $750 млрд за 25 лет Экономика, 17:50 СМИ узнали выдвинутые Зиданом условия перед возвращением в «Реал» Спорт, 17:47 Переходный уровень: как долго будет расти биткоин Крипто, 17:45 ЕС расширил черный список офшоров в три раза Экономика, 17:38 Минздрав отказался от идеи запретить продажу жевательного табака и снаффа Общество, 17:36 Британия запретила полеты Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве Общество, 17:32 Виноват Bitcoin: почему Роскомнадзор заблокировал портал Bestchange Крипто, 17:11 Nissan откажется от производства Infiniti в Британии Общество, 17:06 Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 16:59 «Росконгресс» прокомментировал сообщения о планах США бойкотировать ПМЭФ Бизнес, 16:58
Экономика ,  
0 
ЕС расширил черный список офшоров в три раза
Речь идет о государствах, которые, по мнению Брюсселя, прилагают недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег. Перечень таких юрисдикций вырос с 5 до 15
Фиджи (Фото: Lincoln Feast / Reuters)

Министры стран Евросоюза во вторник одобрили решение расширить черный список офшоров, добавив туда десять государств и территорий, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).

До сегодняшнего дня в черном списке ЕС были пять территорий: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские Острова. Теперь в перечень добавлены:

  • Аруба;
  • Барбадос;
  • Белиз;
  • Бермудские острова;
  • Фиджи;
  • Маршалловы Острова;
  • Оман;
  • Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ);
  • Вануату;
  • Доминика.

В своем заявлении ЕК подчеркнула, что в течение минувшего года провела оценку деятельности 92 государств, включая их налоговую прозрачность. Большинство стран изменили свои законы и налоговые режимы в соответствии с международными стандартами, отметили власти ЕС.

Общество
OCCRP узнал о проводках на $4,6 млрд через офшорную сеть «Тройки Диалог»

«По результатам проверки комиссии министры сегодня занесли в черный список 15 стран. Пять из них не приняли никаких обязательств с момента создания черного списка в 2017 году: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго и Виргинские Острова. Еще три были в списке от 2017 года, но были перемещены в серый список после взятых на себя обязательств, но теперь снова внесены в черный список за их невыполнение: Барбадос, Объединенные Арабские Эмираты и Маршалловы Острова. Еще семь стран перемещены из серого списка в черный список по той же причине: Аруба, Белиз, Бермудские Острова, Фиджи, Оман, Вануату и Доминиканская Республика», — разъяснила ЕК.

Расширение черного списка офшоров, не раскрывающих бенефициаров либо утаивающих налоговую информацию, стало крупнейшим его пересмотром с момента создания в декабре 2017 года, отмечает агентство. Государства и территории из черного списка офшоров подвергаются более строгому контролю за операциями с ЕС. Юрисдикции, попавшие в черный список, могут быть исключены из него, если обязуются провести реформы и изменить правила, способствующие уклонению от уплаты налогов. В этом случае они переходят в так называемый серый список ЕС.

В 2019 году ЕК проведет оценку деятельности 34 стран, которые в настоящий момент находятся в сером списке, еще 25 стран уже исключены из него, сказано в заявлении.

Черный список офшоров создан на основании 4-й директивы ЕС против отмывания денег (4th Anti-Money Laundering Directive, AMLD4). Она была принята еще в 2015 году. Согласно документу в список относятся страны, усилия которых в сфере противодействия отмыванию денег и терроризма, по мнению ЕС, являются недостаточными.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: офшоры, Евросоюз
Материалы по теме
Песков назвал «путаным» расследование об офшорах «Тройки Диалог»
Политика
Reuters узнал о планах ЕС расширить черный список офшоров
Экономика
Медведев допустил появление в России новых офшоров
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter