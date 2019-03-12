ЕС расширил черный список офшоров в три раза

ЕС расширил черный список офшоров в три раза

Речь идет о государствах, которые, по мнению Брюсселя, прилагают недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег. Перечень таких юрисдикций вырос с 5 до 15

Фиджи (Фото: Lincoln Feast / Reuters)

Министры стран Евросоюза во вторник одобрили решение расширить черный список офшоров, добавив туда десять государств и территорий, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).

До сегодняшнего дня в черном списке ЕС были пять территорий: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские Острова. Теперь в перечень добавлены:

Аруба;

Барбадос;

Белиз;

Бермудские острова;

Фиджи;

Маршалловы Острова;

Оман;

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ);

Вануату;

Доминика.

В своем заявлении ЕК подчеркнула, что в течение минувшего года провела оценку деятельности 92 государств, включая их налоговую прозрачность. Большинство стран изменили свои законы и налоговые режимы в соответствии с международными стандартами, отметили власти ЕС.