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Экономика ,  
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Налоговая выиграла суд у РЕН ТВ из-за ремонта в офисе

ФНС потребовала от РЕН ТВ доплатить налоги, посчитав документооборот на строительные работы в офисе телеканала фиктивным. РЕН ТВ считает решение суда незаконным и планирует его обжаловать
Фото: Сайганов Александр / Фотобанк Лори

Налоговые органы в ходе выездной проверки за 2014–2016 годы обнаружили, что ООО «Акцепт» (телевизионный канал РЕН ТВ) получает необоснованную налоговую выгоду и создает фиктивный документооборот на строительные работы в офисе. Учредителями и сотрудниками вовлеченных в схему фирм выступали лица, работавшие тогда на РЕН ТВ, и их родственники, следует из решения Арбитражного суда города Москвы. Суд первой инстанции занял сторону налоговиков и отказал телеканалу в отмене доначислений.

Решение Арбитражного суда Москвы является незаконным и необоснованным, в связи с чем планируется его обжалование в суде апелляционной инстанции, сообщили РБК в пресс-службе МИЦ «Известия», в который входит РЕН ТВ.

В пресс-службе также уточнили, что в решении суда речь преимущественно идет о сделках, которые проходили в 2014 году.

Стройка «на бумаге»

Необоснованную налоговую выгоду выявила выездная проверка ФНС за период с 2014 по 2016 год. За это время «Акцепт» незаконно заявил к вычету 13,9 млн руб. НДС и искусственно увеличил убытки, занизив базу по налогу на прибыль, указано в решении суда. Сэкономить на налогах телеканалу позволили подложные документы на строительные работы в офисе редакции в Партийном переулке в Москве, утверждает ФНС. В результате телеканалу доначислили налоги, пени и штрафы на 23 млн руб.

  • Основным подрядчиком работ в офисе телеканала выступало ООО «Телесистемы», у которого налоговые органы обнаружили признаки фирмы-однодневки: регистрация незадолго до заключения договоров с РЕН ТВ, номинальный директор, количество сотрудников в период работ в офисе РЕН ТВ не превышало трех человек, а работники со стороны официально не привлекались.
  • Субподрядчиками «Телесистем» также оказались технические фирмы без основных средств для выполнения строительно-монтажных работ, сотрудников или привлеченных рабочих.

Фигурирующие в схеме фирмы «фактически не могли выполнять указанные работы вследствие номинального статуса организаций их руководителей и учредителей: нерасположения по адресу регистрации, отсутствия трудовых ресурсов, основных средств, транспортных средств, то есть отсутствия признаков реального ведения финансово-хозяйственной деятельности», выявила налоговая проверка. «Фирмы были искусственно вовлечены в цепочку посредников и использовались для создания фиктивного документооборота», указано в решении суда.

Учредители и сотрудники

Учредителями и сотрудниками фигурирующих в схеме фирм выступали лица, в то время работавшие на телеканале, или их родственники, установила проверка. В частности, Дмитрий Соколов, занимавший в 2014–2016 годах должность начальника отдела автоматизации управления эфирными комплексами РЕН ТВ, в тот же период числился гендиректором и учредителем одного из субподрядчиков работ в редакции — ООО «Оксистемс ТВ». Двоюродный брат Соколова Владимир Лазарев был номинальным директором основного подрядчика работ — «Телесистем». На большинство вопросов при показаниях Лазарев отвечал «не помню», что «свидетельствует о том, что гендиректор не осведомлен о финансово-хозяйственной деятельности юрлица, которое им зарегистрировано», отмечается в решении суда.

Подчиненный Соколова Владимир Лузганов, являясь заместителем начальника отдела сопровождения пользователей департамента информационных технологий РЕН ТВ, параллельно числился техническим специалистом «Телесистем». Координировал строительство и принимал работы Денис Максимов, директор по обеспечению эфира РЕН ТВ в 2015–2016 годах. В показаниях Максимов не смог ответить, кто делал рабочую, проектную и исполнительную документацию, указано в решении суда. Как утверждает источник РБК в руководстве телеканала, «Максимов не принимал личного участия в организации переезда и ремонта». «Процесс курировал один из заместителей гендиректора РЕН ТВ Андрей Друккер, который позже покинул компанию. Максимов занял его должность», — отметил он.

Согласно материалам суда, подчиненный Максимова — ведущий программист РЕН ТВ Владимир Джабиев, параллельно выступал одним из субподрядчиков стройки в качестве индивидуального предпринимателя.

Также в схему были вовлечены директор департамента информационных технологий РЕН ТВ в 2014–2016 годах Денис Олейник, который параллельно числился директором одного из субподрядчиков работ — «Оксистемс ТВ», и директор технического департамента Евгений Денисов, который впоследствии трудоустроился консультантом в «Телесистемы».

Кроме того, как установили налоговые органы, «Телесистемы» и «Оксистемс ТВ» пользовались принадлежащими телеканалу IP-адресами.

Что значит налоговая недоимка для телеканала

Позиция налогового органа в деле РЕН ТВ выглядит убедительно, прокомментировал РБК руководитель налоговой практики BMS Law Firm Денис Зайцев. Но при этом в решении суда практически не отражена позиция проигравшей стороны. «Это продолжение тренда на борьбу с «посредниками», то есть компаниями, которые не обладают активами для выполнения принятых обязательств. Привлеченные субподрядчики обладали существенными пороками (ИП состояли в штате, не предоставили документы, обладали признаками однодневок. — РБК), что и позволило налоговому органу прийти к выводу о фиктивности данных операций», — добавил Зайцев.

Но несмотря на решение о привлечении к налоговой ответственности, в целом для телеканала РЕН ТВ с выручкой свыше 7 млрд руб. в год недоимка в 13 млн руб. несущественная, отметил адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович. «В решении суда не обошлось без ошибок. Получается, если налогоплательщик не исполнил требование [о предоставлении информации налоговикам], то он фирма-однодневка. Если исполнил — тоже однодневка», — добавляет адвокат.

Телеканал РЕН ТВ, основным юрлицом которого выступает ООО «Акцепт» (телевизионный канал РЕН ТВ), входит во второй цифровой мультиплекс (после перехода с аналогового на цифровой формат вещания его сигнал доступен практически всему населению страны).

РЕН ТВ занимает пятое место по популярности среди всех федеральных телеканалов: его аудитория в 2019 году составляла, согласно измерениям Mediascope, в среднем 529 тыс. человек старше четырех лет, проживающих в крупных городах. Впереди были только «Россия 1» (1,4 млн человек), «Первый канал» (1,3 млн), НТВ (999,2 тыс.) и «Пятый канал» (675 тыс.). На РЕН ТВ выходят такие программы, как «Самые шокирующие гипотезы», «Тайны Чапман», «Как устроен мир» и другие.

Национальная медиа группа владеет 82% ООО «Акцепт», еще 18% у АО «СОГАЗ», следует из данных ЕГРЮЛ. Выручка ООО по РСБУ в 2018 году составила, по информации базы СПАРК, 7,64 млрд руб., чистая прибыль — 745,8 млн руб. На выплату налогов в 2018 году компания направила 502,2 млн руб.

Авторы: Ольга Агеева, Елизавета Ефимович
При участии: Сергей Соболев
Теги: РЕН ТВ, уход от налогов, фирмы-однодневки
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