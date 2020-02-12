Налоговая выиграла суд у РЕН ТВ из-за ремонта в офисе

Основным подрядчиком работ в офисе телеканала выступало ООО «Телесистемы», у которого налоговые органы обнаружили признаки фирмы-однодневки: регистрация незадолго до заключения договоров с РЕН ТВ, номинальный директор, количество сотрудников в период работ в офисе РЕН ТВ не превышало трех человек, а работники со стороны официально не привлекались.

Субподрядчиками «Телесистем» также оказались технические фирмы без основных средств для выполнения строительно-монтажных работ, сотрудников или привлеченных рабочих.

Фигурирующие в схеме фирмы «фактически не могли выполнять указанные работы вследствие номинального статуса организаций их руководителей и учредителей: нерасположения по адресу регистрации, отсутствия трудовых ресурсов, основных средств, транспортных средств, то есть отсутствия признаков реального ведения финансово-хозяйственной деятельности», выявила налоговая проверка. «Фирмы были искусственно вовлечены в цепочку посредников и использовались для создания фиктивного документооборота», указано в решении суда.

Учредители и сотрудники

Учредителями и сотрудниками фигурирующих в схеме фирм выступали лица, в то время работавшие на телеканале, или их родственники, установила проверка. В частности, Дмитрий Соколов, занимавший в 2014–2016 годах должность начальника отдела автоматизации управления эфирными комплексами РЕН ТВ, в тот же период числился гендиректором и учредителем одного из субподрядчиков работ в редакции — ООО «Оксистемс ТВ». Двоюродный брат Соколова Владимир Лазарев был номинальным директором основного подрядчика работ — «Телесистем». На большинство вопросов при показаниях Лазарев отвечал «не помню», что «свидетельствует о том, что гендиректор не осведомлен о финансово-хозяйственной деятельности юрлица, которое им зарегистрировано», отмечается в решении суда.

Подчиненный Соколова Владимир Лузганов, являясь заместителем начальника отдела сопровождения пользователей департамента информационных технологий РЕН ТВ, параллельно числился техническим специалистом «Телесистем». Координировал строительство и принимал работы Денис Максимов, директор по обеспечению эфира РЕН ТВ в 2015–2016 годах. В показаниях Максимов не смог ответить, кто делал рабочую, проектную и исполнительную документацию, указано в решении суда. Как утверждает источник РБК в руководстве телеканала, «Максимов не принимал личного участия в организации переезда и ремонта». «Процесс курировал один из заместителей гендиректора РЕН ТВ Андрей Друккер, который позже покинул компанию. Максимов занял его должность», — отметил он.

Согласно материалам суда, подчиненный Максимова — ведущий программист РЕН ТВ Владимир Джабиев, параллельно выступал одним из субподрядчиков стройки в качестве индивидуального предпринимателя.

Также в схему были вовлечены директор департамента информационных технологий РЕН ТВ в 2014–2016 годах Денис Олейник, который параллельно числился директором одного из субподрядчиков работ — «Оксистемс ТВ», и директор технического департамента Евгений Денисов, который впоследствии трудоустроился консультантом в «Телесистемы».

Кроме того, как установили налоговые органы, «Телесистемы» и «Оксистемс ТВ» пользовались принадлежащими телеканалу IP-адресами.

Что значит налоговая недоимка для телеканала

Позиция налогового органа в деле РЕН ТВ выглядит убедительно, прокомментировал РБК руководитель налоговой практики BMS Law Firm Денис Зайцев. Но при этом в решении суда практически не отражена позиция проигравшей стороны. «Это продолжение тренда на борьбу с «посредниками», то есть компаниями, которые не обладают активами для выполнения принятых обязательств. Привлеченные субподрядчики обладали существенными пороками (ИП состояли в штате, не предоставили документы, обладали признаками однодневок. — РБК), что и позволило налоговому органу прийти к выводу о фиктивности данных операций», — добавил Зайцев.

Но несмотря на решение о привлечении к налоговой ответственности, в целом для телеканала РЕН ТВ с выручкой свыше 7 млрд руб. в год недоимка в 13 млн руб. несущественная, отметил адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович. «В решении суда не обошлось без ошибок. Получается, если налогоплательщик не исполнил требование [о предоставлении информации налоговикам], то он фирма-однодневка. Если исполнил — тоже однодневка», — добавляет адвокат.