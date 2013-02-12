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Замедление годовой инфляции в РФ ожидается лишь в конце весны
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Замедление годовой инфляции в РФ ожидается лишь в конце весны
Экономика, 12 фев 2013, 01:00
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Замедление годовой инфляции в РФ ожидается лишь в конце весны
Замедление инфляции до 7% в годовом выражении ожидается только во втором полугодии 2013г., сообщил директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития (МЭР) РФ Олег Засов. "С конца весны ожидаем замедления годовой инфляции, но меньше 7% в годовом выражении будет только во втором полугодии", - сказал он.
Фото: РБК

Между тем инфляция в феврале текущего года составит 0,6-0,7%, за годовой период - 7,3-7,4%, сообщалось в еженедельном мониторинге социально-экономического развития РФ, ранее подготовленном МЭР. В феврале 2012г. рост потребительских цен составил 0,4%.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев сообщал, что годовая инфляция в РФ в январе-феврале 2013г. может достичь 7%, а с марта начнет снижаться. "Я думаю, что еще в январе-феврале будет некоторое увеличение инфляции, прежде всего потребительских цен, и годовая инфляция может достигнуть 7%. С марта ожидается снижение, и во II квартале инфляция вернется в целевой коридор - не выше 6%", - сказал он.

Ранее сегодня совет директоров Банка России оставил без изменения ставку рефинансирования - на уровне 8,25%. Ставки по операциям Банка России также были оставлены на прежнем уровне.

Отметим, что в январе 2013г. инфляция, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), составила 1%. Общий рост цен на продовольственные товары во многом был вызван значительным удорожанием плодоовощной продукции.

Ранее в ЦБ заявляли, что инфляция, вероятнее всего, будет превышать установленный целевой диапазон в 5-6% в первой половине 2013г. При этом среднесрочный прогноз роста потребительских цен предполагает его постепенное замедление. Отмечалось, что в I квартале 2013г. возможно краткосрочное повышение годовой инфляции, обусловленное динамикой цен на продовольствие на фоне низкой статистической базы 2012г.

Теги: МЭР , инфляция , потребительские цены
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