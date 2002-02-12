Россияне используют 10,6 млн банковских карт

Центральный банк России (ЦБ) планирует внести изменение в положение, регулирующее эмиссию банковских карт и расчеты с их использованием. Как заявил начальник управления развития розничных платежей Департамента платежных систем и расчетов ЦБ Евгений Платонов, по новой редакции все текущие операции, которые соответствуют федеральному закону "О валютном регулировании и валютном контроле", могут осуществляться с использованием банковских карточек. Изменения касаются не только банковских карт, но и всех технических средств, которые позволяют осуществлять розничные платежи и производить расчеты по счетам банков.

Кроме того, согласно изменениям, регистрация кредитных организаций, собирающихся начать распространения пластиковых карт системы Europay, будет носить не разрешительный, а уведомительный характер. Теперь кредитной организации достаточно будет уведомить ЦБ о том, что она начинает распространение данных платежных продуктов. ЦБ также планирует проработать порядок учета и эмиссии карточек Europay.

В настоящее время, по оценкам ЦБ, более 530 кредитных организаций осуществляют операции по обслуживанию клиентов с использованием банковских карт. По словам Платонова, на территории России в использовании находится около 10,593 млн карточек международных платежных систем, российских процессинговых компаний и карт, эмитированных российскими банками.

Платонов отметил, что за 2 года количество карт в использовании увеличилось почти в 2 раза. В 2001 году наметилась тенденция по увеличению количества активных или действующих карточек. На 1 января 2001 года их было 7,154 млн, на 1 июля 2001 года - 8,494 млн. Общий объем прироста по безналичным операциям с 1 квартала 2001 года составил 43,9%, по наличным - 22,3%.

Между тем, по оценкам ЦБ, в 2002 году темпы динамики развития в России отрасли банковских карт останутся прежними. Основной прирост составит 20-25% и будет наблюдаться по карточкам платежных систем-лидеров, а также карточкам банковских одноэмитентных и многоэмитентных локальных систем. В 2002 году расширится перечень услуг, связанных с применением платежных карточек. Будут разработаны новые ко-брэндинговые бонусные программы. Однако, по словам Платонова, развитие интернет-расчетов и использование виртуальных карточек в 2002 году не будут масштабными, поскольку в России еще не сформировался класс пользователей, которые могут активно использовать эти карточки для сделок в виртуальной среде, и те механизмы, которые позволяют безопасно осуществлять расчеты в интернет-среде.