Россия обогнала Украину и Казахстан в борьбе с кризисом

Россия впервые за последние месяцы обошла показатели Казахстана и Украины по индексу антикризисной эффективности, сообщает сегодня газета РБК daily со ссылкой на аудиторско-консалтинговую компанию ФБК. Однако причина не в объявленном властями РФ экономическом росте, а, напротив, в ухудшении показателей у соседей.

По мнению аналитиков, говорить о позитивном тренде в экономике нашей страны еще рано. Один из главных экономических индикаторов - оборот розничной торговли - ухудшается с каждым месяцем.

По итогам августа Россия поднялась вверх на одну позицию в индексе ФБК, обогнав Казахстан и Украину, что стало сюрпризом для аналитиков. По мнению директора департамента стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, это объясняется не столько улучшением экономической ситуации в России, сколько ухудшением позиций у соседей по СНГ.

Так, в Казахстане закрепился негативный тренд по оборотам розничной торговли. В августе этот показатель составил -17,8% к аналогичному периоду прошлого года. Оборот розничной торговли России лучше казахского - падение составило "всего" 9,8% (в июле - 8,3%). Сентябрьский упадок еще больше - 9,9%. Хуже России и Казахстана только Украина, где показатель августа зафиксирован на отметке -22%.

"На фоне разговоров об экономическом росте в нашей стране данные второго по значимости показателя (торговли) только ухудшаются", - заявил РБК daily Игорь Николаев. По его словам, доля торговли по вкладу в ВВП занимает 18%, впереди только промышленность - 23-25%. "Падение оборотов розничной торговли говорит о сжатии потребительского спроса и о том, что экономика по-прежнему теряет важный стимул для развития", - отметил он.