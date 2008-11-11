Рынки США закрылись снижением на фоне корпоративных новостей

Фондовые торги в США 10 ноября 2008г. закрылись понижением ведущих индексов. На ход торгов негативно повлияли корпоративные новости

Фондовые торги в США 10 ноября 2008г. закрылись понижением ведущих индексов. На ход торгов негативно повлияли корпоративные новости. В частности, без оптимизма инвесторы восприняли сообщения от аналитиков из Barclays Capital, что американская банковская холдинговая компания Goldman Sachs Group может сообщить об убытках за IV квартал текущего года в размере 2,5 долл. на акцию. На этом фоне по итогам торгов котировки Goldman Sachs понизились на 8,4%.



Акции второй по величине в США розничной сети по продаже электроники Circuit City Stores Inc. подешевели на 63%, после того как компания сообщила о подаче прошения о банкротстве в американский суд по банкротствам в соответствии с разделом 11 Кодекса о банкротстве США. Также в минусе торги завершились для интернет-компании Google Inc. (-3,7%): ранее аналитики из Barclays Capital понизили прогноз по выручке компании за IV квартал 2008г.



Между тем для американской страховой компании American International Group (AIG) итог торгов был оптимистичным - стоимость ценных бумаг компании выросла на 8,1% после сообщений, что Министерство финансов США приобретет акции AIG на сумму 40 млрд долл. в рамках плана по оказанию помощи компании.



По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 73,27 пункта (-0,82%) - до 8870,54 пункта, индекс NASDAQ - на 30,66 пункта (-1,86%) - до 1616,74 пункта, индекс S&P - на 11,78 пункта (-1,27%) - до 919,21 пункта.



