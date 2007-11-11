BHP привлечет 70 млрд долл. для покупки Rio Tinto

Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton Ltd. привлекает кредит в размере 70 млрд долл. для увеличения предложения о покупке австралийско-британского конкурента Tinto.

Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на близкие к сделке источники. По этим данным, BHP Billiton договорилась о привлечении кредита через американский банк Citigroup.

BHP Billiton отказывается комментировать эту информацию, Citigroup недоступна для комментариев, передает Reuters.

По мнению аналитиков, этот шаг может свидетельствовать о том, что BHP Billiton готовится к недружественному поглощению конкурента, который ранее отказался от предложения о покупке в форме обмена акциями в размере 140 млрд долл. как слишком низкого. Аналитики полагают, что возможное увеличение предложения - это только начало: к битве за Rio Tinto могут присоединиться другие претенденты, а цена сделки может достичь 170 млрд долл.

В случае слияния BHP Billiton и Rio Tinto может быть создана крупнейшая в мире горнодобывающая компания, контролирующая глобальные потоки железной руды, меди, угля и других металлов.

Чистая прибыль BHP Billiton в 2006-2007 финансовом году, завершившемся 30 июня с.г., выросла на 28,4% - до 13,42 млрд долл., а выручка увеличилась на 8% и составила 39,5 млрд долл. Чистая прибыль Rio Tinto в первом полугодии 2007г. снизилась на 14% - до 3,25 млрд долл., а выручка выросла на 15% и составила 13,93 млрд долл.