Р.Абрамович продает последние активы в России

Компания "Базовый элемент" приобрела пакет акций (37,5%) "РусПромАвто" у компании Millhouse Capital, принадлежащей Р.Абрамовичу. Об этом сообщил РБК источник в "РусПромАвто". Сумма сделки не разглашается. В пресс-службе "Базового элемента" от комментариев отказались.

Стоит отметить, что "РусПромАвто" - одна из крупнейших российских автомобилестроительных компаний, объединяет около 20 предприятий, производящих легковые (ОАО "ГАЗ") и грузовые (ОАО "АЗ "Урал") автомобили, а также автобусы ("Русские автобусы") и строительно-дорожную технику (ЗАО "ЧСДМ"). При создании холдинга "Базовый элемент" и Millhouse получили по 37,5% акций "РусПромАвто", 25% акций компании были переданы в собственность менеджеров холдинга.

Таким образом, на сегодняшний день "Базэл", принадлежащий крупному российскому олигарху О.Дерипаске консолидировал 75% акций автомобилестроительного холдинга, в то время как другой олигарх, Роман Абрамович, активизировал продажи своего бизнеса в России.

Р.Абрамович, губернатор Чукотки, состояние которого составляет $5,4 млрд, занимает второе место в списке богатейших людей России. Распродажу активов собственного бизнеса Р.Абрамович начал весной этого года. Тогда Millhouse продала НРБ 26% акций "Аэрофлота".

А в октябре основные акционеры ОАО «Сибнефть» и НК «ЮКОС» объявили о завершении объявленной сделки по объединению компаний «ЮКОС» и «Сибнефть». Результатом стало появление крупнейшей в России частной нефтегазовой компании «ЮкосСибнефть». НК «ЮКОС» 3 октября 2003г. получила в собственность 3 млрд 413 млн 735 тыс. 740 акций ОАО «Сибнефть» (72% плюс 1 акция от ее уставного капитала) в обмен на 702 млн 397 тыс. 159 акций (26,01% от уставного капитала) НК «ЮКОС».

Отметим, что свой самый крупный актив Р.Абрамович, являющийся владельцем компании «Сибнефть», продал в сентябре. Так он окончательно подготовил свой уход с арены проблемного российского бизнеса. Сделка заключалась в том, что 25% акций ОАО "Русский алюминий" (РУСАЛ), предприятия «Сибнефти» перешли к компании "Базовый элемент". В результате "Базовый элемент" увеличил свою долю в РУСАЛе до 75%.

Таким образом, теперь О.Дерипаска практически единолично контролирует крупнейший в России алюминиевый холдинг. (РУСАЛ был создан в марте 2000г. в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и прокатных заводов СНГ. На его долю приходится 75% российского первичного алюминия и 10% мирового.) По оценкам аналитиков, Р.Абрамовичу сделка принесла $2,5 - 3 млрд.

Активы компании "Базовый элемент" сосредоточены в различных секторах экономики: черная и цветная металлургия, автомобилестроение, лесопромышленный комплекс, энергетика, финансы, страхование и другие.