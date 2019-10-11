Фонд соцстрахования объяснил идею нового правила выплаты детского пособия

Пособие на ребенка до полутора лет должны получать те, кто фактически заботится о нем, считают в Фонде соцстрахования. Также получающий пособие должен сократить свой рабочий день не номинально, а освободить заметное время на уход

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Предоставленная законом возможность получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет и продолжать трудиться неполный рабочий день не должна отменять фактического ухода: у получающего пособие должно оставаться достаточно свободного времени для заботы о младенце, объяснили РБК в Фонде социального страхования (ФСС).

«Условием получения пособия является фактическое осуществление ухода за ребенком, но почему-то многие на это не обращают внимание, — указали в фонде. — Некоторые работники читают закон так, что получается, что можно и работать, сокращая рабочий день на пять минут и получая заработную плату почти в полном размере, и получать пособие по уходу за ребенком, а этот уход осуществляют неработающие члены семьи». Если фактически уход осуществляет лицо, не находящееся в отпуске по уходу за ребенком, то именно оно имеет право на получение ежемесячного пособия, подчеркнули в фонде.

Как и почему Минтруд предложил изменить порядок выплаты пособия Минтруд подготовил проект поправок в закон о социальном страховании в связи с материнством, согласно которому претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ним и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день. «В случае, если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается», — следует из документа. Если пособие по уходу за ребенком оформлено на мать, но фактически уход осуществляет другой член семьи, то именно он должен получать эту выплату, пояснили в Минтруде. Соответственно, мать в случае, если работает неполный рабочий день, а уход фактически осуществляет отец, права на получение указанного пособия не имеет. Инициатива направлена против злоупотребления правом на пособие, когда родитель, формально сократив рабочий день на 5–60 минут в день, фактически продолжает получать зарплату почти в полном объеме плюс пособие, объяснили в министерстве.

Сколько нужно работать, чтобы не потерять пособие

Сейчас согласно закону выплата пособия сохраняется, если его получатель (мать или отец ребенка, опекун или другой родственник), находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день или на дому. Однако максимальная продолжительность неполного рабочего времени никак законодательно не определена, и на сколько нужно его сократить, определяют работник и работодатель между собой.