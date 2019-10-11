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Фонд соцстрахования объяснил идею нового правила выплаты детского пособия
Пособие на ребенка до полутора лет должны получать те, кто фактически заботится о нем, считают в Фонде соцстрахования. Также получающий пособие должен сократить свой рабочий день не номинально, а освободить заметное время на уход
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Предоставленная законом возможность получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет и продолжать трудиться неполный рабочий день не должна отменять фактического ухода: у получающего пособие должно оставаться достаточно свободного времени для заботы о младенце, объяснили РБК в Фонде социального страхования (ФСС).

«Условием получения пособия является фактическое осуществление ухода за ребенком, но почему-то многие на это не обращают внимание, — указали в фонде. — Некоторые работники читают закон так, что получается, что можно и работать, сокращая рабочий день на пять минут и получая заработную плату почти в полном размере, и получать пособие по уходу за ребенком, а этот уход осуществляют неработающие члены семьи». Если фактически уход осуществляет лицо, не находящееся в отпуске по уходу за ребенком, то именно оно имеет право на получение ежемесячного пособия, подчеркнули в фонде.

Как и почему Минтруд предложил изменить порядок выплаты пособия

Минтруд подготовил проект поправок в закон о социальном страховании в связи с материнством, согласно которому претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ним и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день. «В случае, если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается», — следует из документа.

Если пособие по уходу за ребенком оформлено на мать, но фактически уход осуществляет другой член семьи, то именно он должен получать эту выплату, пояснили в Минтруде. Соответственно, мать в случае, если работает неполный рабочий день, а уход фактически осуществляет отец, права на получение указанного пособия не имеет. Инициатива направлена против злоупотребления правом на пособие, когда родитель, формально сократив рабочий день на 5–60 минут в день, фактически продолжает получать зарплату почти в полном объеме плюс пособие, объяснили в министерстве.

Сколько нужно работать, чтобы не потерять пособие

Сейчас согласно закону выплата пособия сохраняется, если его получатель (мать или отец ребенка, опекун или другой родственник), находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день или на дому. Однако максимальная продолжительность неполного рабочего времени никак законодательно не определена, и на сколько нужно его сократить, определяют работник и работодатель между собой.

В ФСС считают, что сокращение рабочего дня должно исчисляться часами. «Нужно исходить из того, что Трудовым кодексом рабочее время устанавливается в часах, следовательно, и сокращение его должно производиться в часах. У работника должно оставаться достаточно свободного от работы времени для осуществления ухода за ребенком», — пояснили в фонде.

Согласно Семейному кодексу родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. «Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей, развитие и воспитание ребенка, возможны при непосредственном длительном контакте с ним в течение дня», — напомнили страховщики.

Лишние проблемы для родителей

Предложение Минтруда избыточно и может создать проблемы родителям, считает первый замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина. «Внешне безобидное, оно может создать лишние проблемы родителям. Не исключено, что ФСС при назначении будет требовать документально подтвердить, что именно заявитель (мать или отец ребенка) фактически за ним ухаживает», — отметила она. РБК направил запрос в ФСС с просьбой уточнить, будет ли фонд просить предоставить подтверждение.

Подход, при котором родитель, получая пособие по уходу за ребенком, может работать неполный рабочий день, должен остаться неизменным, уверена она. «Проблемы у родителей возникают от того, что в законодательстве прямо не прописано, при каком количестве рабочих часов родитель имеет право на пособие. В случае отказа в пособии родители идут в суды, а судебная практика складывается по-разному. Необходимо это четко предусмотреть в законе», — считает она.

  • Пособие по уходу за ребенком выплачивается ежемесячно застрахованным лицам (матери, отцу, другим родственникам, опекунам), фактически осуществляющим уход со дня начала отпуска и до достижения ребенком возраста полутора лет. Хотя ухаживать за ним могут несколько членов семьи, пособие выплачивается только одному.
  • Размер ежемесячного пособия составляет 40% среднего заработка застрахованного лица, но не может быть меньше 3,3 тыс. руб. на первого ребенка и 6,6 тыс. руб. на второго. Максимальный размер пособия — 26,2 тыс. руб.
  • За 2018 год выплачено 16,5 млн пособий по уходу за ребенком до полутора лет, а за первое полугодие 2019 года — более 7 млн, сообщили РБК в Фонде социального страхования. Расходы фонда на 2019 год на выплату пособия запланированы в объеме 167,1 млрд руб.
Автор: Юлия Старостина
При участии: Анна Гальчева
Теги: пособие, ФСС, Минтруд
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