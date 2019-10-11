Смена состава: новички и выбывшие из рейтинга РБК 500

|Банк «ФК Открытие»
|61
|230,5
|Реорганизация
|«Открытие Холдинг»
|41
|Реорганизация
|
|S7 Group
|81
|182,6
|Изменение методологии
|«Новый поток»
|56
|Реорганизация
|
|«Ямал СПГ»
|82
|181,8
|Рост выручки
|«Нефтегазиндустрия»
|101
|Реорганизация
|
|Компания «Газ-Альянс»
|92
|168,5
|Рост выручки
|Бинбанк
|102
|Реорганизация
|
|«Уралвтормет»
|170
|80,5
|Появилось больше информации
|Авиакомпания «Сибирь»
|107
|Изменение методологии
|
|НПО «Алмаз»
|196
|65,4
|Появилось больше информации
|Концерн «Радиоэлектронные технологии»
|109
|Реорганизация
|
|Агентство по страхованию вкладов (АСВ)
|199
|64,5
|Изменение методологии
|«Эльдорадо»
|114
|Реорганизация
|
|«Инвестнефтетрейд»
|205
|60,9
|Появилось больше информации
|Сибирская генерирующая компания
|123
|Изменение методологии
|
|Inventive Retail Group
|206
|60,7
|Изменение методологии
|Объединенная приборостроительная корпорация
|136
|Реорганизация
|
|DDS
|230
|53,8
|Появилось больше информации
|Рост Банк
|171
|Реорганизация
|
|«Омега Групп»
|242
|51,2
|Рост выручки
|«СИА Интернейшнл Лтд»
|193
|Реорганизация
|
|«Беркс»
|253
|49,3
|Появилось больше информации
|«Синара — Транспортные машины»
|197
|Недостаточность информации
|
|«Спар Миддл Волга»
|279
|43
|Рост выручки
|СМП Банк
|220
|Недостаточность информации
|
|Холдинг «Транспортные компоненты»
|280
|42,9
|Рост выручки
|«Техносерв»
|243
|Банкротство
|
|Концерн «Автоматика»
|282
|42,4
|Реорганизация
|«Солнечные продукты»
|248
|Недостаточность информации
|
|НК «Дулисьма»
|288
|41,3
|Появилось больше информации
|«Трубные инновационные технологии»
|266
|Недостаточный размер выручки
|
|«Русэнергоресурс»
|299
|39,9
|Появилось больше информации
|«Челябэнергосбыт»
|269
|Недостаточный размер выручки
|
|Объединенная энергетическая компания
|302
|39,4
|Появилось больше информации
|ГВСУ № 14
|275
|Недостаточный размер выручки
|
|Загорский трубный завод
|305
|39,1
|Рост выручки
|НПФ «Доверие»
|295
|Реорганизация
|
|«Мособлгаз»
|307
|38,6
|Появилось больше информации
|«Глобус»
|297
|Изменение методологии
|
|ГКНПЦ им. Хруничева
|310
|38,2
|Рост выручки
|НПФ РГС
|298
|Реорганизация
|
|Сибирская горно-металлургическая компания
|322
|36,2
|Появилось больше информации
|«Совфрахт»
|318
|Недостаточный размер выручки
|
|«Лига ставок»
|323
|36,1
|Рост выручки
|Зеленодольский завод имени Горького
|321
|Недостаточность информации
|
|«Зерно-трейд»
|329
|35,6
|Появилось больше информации
|НПФ «Согласие-ОПС»
|322
|Реорганизация
|
|ВО «Промсырьеимпорт»
|331
|35,2
|Рост выручки
|Московский индустриальный банк
|329
|Банкротство
|
|«Модум-транс»
|334
|34,7
|Рост выручки
|НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант»
|337
|Реорганизация
|
|«Газпром автоматизация»
|336
|34,2
|Рост выручки
|«Технодинамика»
|339
|Недостаточность информации
|
|Группа «ЭПМ»
|339
|33,6
|Рост выручки
|«Юлмарт»
|354
|Недостаточный размер выручки
|
|«Вита Лайн»
|349
|32,2
|Рост выручки
|«Российский капитал»
|355
|Реорганизация
|
|«Восток-Запад»
|356
|31,8
|Появилось больше информации
|«Сахалинские нефтегазовые технологии»
|358
|Недостаточный размер выручки
|
|«Амурская нефтебаза»
|357
|31,8
|Рост выручки
|«Ай-Теко»
|367
|Недостаточность информации
|
|ПКП «Титан»
|359
|31,5
|Появилось больше информации
|Логистический центр «Видное»
|368
|Недостаточный размер выручки
|
|Фармимэкс
|361
|31,1
|Появилось больше информации
|«СТС Медиа»
|374
|Реорганизация
|
|«Втормет»
|372
|30,4
|Рост выручки
|«Рособоронэкспорт»
|388
|Недостаточный размер выручки
|
|«А.П.Р.»
|378
|29,2
|Рост выручки
|«Рестор»
|392
|Изменение методологии
|
|«ГК 1520»
|379
|29,0
|Рост выручки
|Группа «Сладкая жизнь»
|393
|Недостаточность информации
|
|АНГК
|384
|28,3
|Рост выручки
|«Заполярпромгражданстрой»
|397
|Недостаточный размер выручки
|
|«РМ Рейл»
|397
|27,5
|Рост выручки
|Группа «Ритм-2000»
|404
|Недостаточность информации
|
|Восточная горнорудная компания
|398
|27,5
|Рост выручки
|«Межрегионтрубо-проводстрой»
|407
|Недостаточность информации
|
|«Мерида»
|400
|27,4
|Появилось больше данных
|«Годовалов»
|409
|Недостаточный размер выручки
|
|Media Direction Group
|403
|27,2
|Появилось больше информации
|«ГСИ»
|411
|Недостаточный размер выручки
|
|«Транслом»
|406
|27,1
|Появилось больше информации
|«Воентелеком»
|417
|Недостаточный размер выручки
|
|«Транстрейдойл»
|411
|26,9
|Появилось больше информации
|УК «Перекресток»
|421
|Недостаточный размер выручки
|
|«Газнефтетрэйдинг»
|413
|26,9
|Появилось больше информации
|НПФ «Сафмар»
|424
|Недостаточный размер выручки
|
|«Сладковско-Заречное»
|414
|26,8
|Рост выручки
|«Мирогрупп ресурсы»
|427
|Изменение методологии
|
|«Международный центр»
|420
|26,1
|Рост выручки
|«Доминант»
|429
|Недостаточный размер выручки
|
|«Картли»
|421
|26,1
|Появилось больше информации
|СКБ-банк
|430
|Недостаточный размер выручки
|
|«БелАЗ-24»
|422
|26,1
|Появилось больше информации
|Фирма «Евросервис»
|431
|Недостаточный размер выручки
|
|ГК «ЕКС»
|424
|26,0
|Рост выручки
|ТД «Белая птица»
|433
|Недостаточный размер выручки
|
|«Импэкснефтехим»
|426
|25,7
|Рост выручки
|Русская рыбная компания
|435
|Недостаточный размер выручки
|
|ПТК «Уголь»
|430
|25,4
|Появилось больше информации
|«Нацимбио»
|439
|Недостаточный размер выручки
|
|«Нова»
|433
|25,3
|Рост выручки
|«Центрополимер»
|446
|Недостаточный размер выручки
|
|«Ресурс»
|435
|25,0
|Появилось больше информации
|ИФСК АРКС
|454
|Недостаточный размер выручки
|
|«Углетранс»
|437
|24,9
|Рост выручки
|АФГ «Националь»
|455
|Недостаточный размер выручки
|
|Корпорация «Электросевкавмонтаж»
|439
|24,8
|Рост выручки
|«Монт»
|457
|Недостаточный размер выручки
|
|«Запсибгазпром»
|441
|24,62
|Рост выручки
|Росевробанк
|459
|Реорганизация
|
|«Слата супермаркет»
|445
|24,4
|Появилось больше информации
|«Усть-Луга Ойл»
|460
|Недостаточный размер выручки
|
|«171 Меридиан»
|448
|24,35
|Рост выручки
|Южная многоотраслевая корпорация
|463
|Недостаточный размер выручки
|
|«Армтек»
|449
|24,3
|Появилось больше информации
|«Тамерлан»
|464
|Недостаточный размер выручки
|
|АХ «Степь»
|452
|24,16
|Рост выручки
|Калужская сбытовая компания
|466
|Недостаточный размер выручки
|
|Fonbet
|454
|24,09
|Рост выручки
|«Кораблик-Р»
|468
|Недостаточный размер выручки
|
|ГК «Агропромкомплектация»
|455
|23,96
|Рост выручки
|«Полушка»
|469
|Недостаточный размер выручки
|
|СК «МАКС»
|456
|23,95
|Появилось больше информации
|«Майнинг Солюшнс»
|470
|Недостаточность информации
|
|«Башкирэнерго»
|458
|23,67
|Появилось больше информации
|«Росводоканал»
|471
|Недостаточный размер выручки
|
|«Нефтехимремстрой»
|462
|23,47
|Появилось больше информации
|«Белгородэнергосбыт»
|473
|Недостаточный размер выручки
|
|«Нефтьмагистраль»
|463
|23,47
|Появилось больше информации
|«Градиент дистрибьюция»
|474
|Недостаточный размер выручки
|
|«Авеста Фармацевтика»
|464
|23,46
|Рост выручки
|«Читаэнергосбыт»
|476
|Недостаточный размер выручки
|
|«Старттех»
|465
|23,40
|Рост выручки
|«Норд Ойл»
|477
|Недостаточный размер выручки
|
|«Металлстандарт»
|469
|23,13
|Появилось больше информации
|«НПЦ Автоматики»
|478
|Недостаточный размер выручки
|
|Балтийская топливная компания
|470
|23,07
|Рост выручки
|ГК «Гранит»
|479
|Недостаточный размер выручки
|
|ГК «МИЦ»
|473
|23,00
|Рост выручки
|Компания «Метрополис»
|481
|Недостаточный размер выручки
|
|«Юг-Нефтепродукт»
|480
|22,77
|Рост выручки
|Нижневартовская ГРЭС
|482
|Изменение методологии
|
|«А-Ойл»
|484
|22,63
|Рост выручки
|«Уфаойл»
|483
|Недостаточный размер выручки
|
|«Сибтрейд»
|485
|22,42
|Рост выручки
|Кондитерское объединение «Славянка»
|484
|Недостаточный размер выручки
|
|Московская инженерно-строительная компания
|487
|22,29
|Рост выручки
|«Востокнефтезаводмонтаж»
|485
|Недостаточный размер выручки
|
|«Вектрум-К»
|489
|22,28
|Рост выручки
|Highland Gold Mining Limited
|487
|Недостаточный размер выручки
|
|Морской терминал «Тамань»
|490
|22,2
|Рост выручки
|Торговый дом «Абсолют»
|489
|Реорганизация
|
|Национальная нерудная компания
|492
|22,04
|Появилось больше информации
|O1 Properties
|490
|Недостаточный размер выручки
|
|«Дочки-Сыночки»
|496
|21,8
|Появилось больше информации
|ТФН
|491
|Недостаточный размер выручки
|
|General Fueller
|497
|21,74
|Рост выручки
|«Бетсити»
|495
|Недостаточный размер выручки
|
|«Автозаправочные комплексы Atan»
|498
|21,7
|Появилось больше информации
|«Восток-Сервис»
|497
|Недостаточный размер выручки
|
|«Псковвтормет»
|499
|21,7
|Рост выручки
|«РТ-Соцстрой»
|498
|Недостаточный размер выручки
|
|Авиакомпания «Икар»
|500
|21,55
|Рост выручки
|«Каустик»
|499
|Недостаточный размер выручки
|