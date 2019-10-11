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Рейтинг РБК 500 ,  
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Смена состава: новички и выбывшие из рейтинга РБК 500

Несмотря на прочное положение лидеров РБК 500, которые на протяжении пяти последних лет демонстрируют компании из первой пятерки рейтинга, позиции прочих участников списка из года в год меняются. Одни улучшают свои показатели, другие, напротив, снижают. Третьи вообще уступают свои места более успешным компаниям.

Не стал исключением и нынешний рейтинг РБК 500. Более того, юбилейный рейтинг стал рекордным по количеству рокировок: в этом году их 83, что, к примеру, на 32 больше, чем было в 2018 году, и на 38 зафиксированных годом ранее.

Выбытие из рейтинга необязательно означает снижение выручки компании. Быстрорастущие новички могут вытеснить вполне успешные компании из нижней части списка. Также вхождение и выбытие может происходить и по другим причинам, помимо выручки, — одни компании распадаются или поглощаются конкурентами, другие сливаются или сами поглощают.

Из списка РБК 500 выбыли сразу 48 компаний, не сумев по размеру своей выручки преодолеть нижнюю планку вхождения в рейтинг-2019 (21,6 млрд руб.). С другой стороны, 45 новичков появились в нашем списке именно из-за существенного роста выручки.

Другие причины выбытия: различные виды реорганизации (17 компаний); недостаточность данных (10), методологические причины (6), процедура банкротства (2).

Другие причины вхождения: улучшение информационной прозрачности компаний и расширение охвата рейтинга — анкетирование, более ранняя публикация отчетности (33 компании), методологические особенности (3),
реорганизация (2).

Самое высокое место, с которого покинула рейтинг компания, — 41-е (ХК «Открытие» выбыл после реорганизации). При этом на 61-м месте (самое высокое у новичков) появился банк «ФК Открытие», который вошел в рейтинг после реорганизации ХК «Открытие» и Бинбанка. Еще показательный пример: S7 Group появилась на 81-й строке рейтинга как группа, объединяющая авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», выбывших, соответственно, с 107-го и 295-го мест.

Новички:

  • Самое большое подкрепление в этом году — 20 компаний — получил нефтегазовый сектор.
  • В секторе «Металлы и горная добыча» появилось 11 новых компаний.
  • Десяткой новых участников рейтинга пополнился сектор «Дистрибуция» — заслуженное третье место.
  • Четвертое место разделили «Транспорт» и «Девелопмент и строительство» — у них по пять новичков.
  • На пятом месте — «Торговля» и «Электроэнергетика», в эти сектора пришли по четыре новичка.

Выбывшие:

  • Из 33 отраслей больше всего потерь пришлось на сектор финансов — в этом году рейтинг покинули 13 участников прошлогоднего РБК 500.
  • Вторым по количеству отраслевых выбытий значится сектор «Дистрибуция». Эту отрасль покинули девять компаний.
  • По семь компаний ушли из секторов «ОПК и машиностроение», «Сельское хозяйство и продукты питания», «Строительство инфраструктуры» и «Торговля». «Электроэнергетика» наряду с «Нефтью и газом» потеряли по шесть компаний.
  • На четыре компании сократились списки «Транспорта» и «Фармацевтики».

Новичок Место (2019) Выручка (млрд руб.) Причина включения Выбывший Место (2018) Причина исключения
Банк «ФК Открытие» 61 230,5 Реорганизация «Открытие Холдинг» 41 Реорганизация
S7 Group 81 182,6 Изменение методологии «Новый поток» 56 Реорганизация
«Ямал СПГ» 82 181,8 Рост выручки «Нефтегазиндустрия» 101 Реорганизация
Компания «Газ-Альянс» 92 168,5 Рост выручки Бинбанк 102 Реорганизация
«Уралвтормет» 170 80,5 Появилось больше информации Авиакомпания «Сибирь» 107 Изменение методологии
НПО «Алмаз» 196 65,4 Появилось больше информации Концерн «Радиоэлектронные технологии» 109 Реорганизация
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 199 64,5 Изменение методологии «Эльдорадо» 114 Реорганизация
«Инвестнефтетрейд» 205 60,9 Появилось больше информации Сибирская генерирующая компания 123 Изменение методологии
Inventive Retail Group 206 60,7 Изменение методологии Объединенная приборостроительная корпорация 136 Реорганизация
DDS 230 53,8 Появилось больше информации Рост Банк 171 Реорганизация
«Омега Групп» 242 51,2 Рост выручки «СИА Интернейшнл Лтд» 193 Реорганизация
«Беркс» 253 49,3 Появилось больше информации «Синара — Транспортные машины» 197 Недостаточность информации
«Спар Миддл Волга» 279 43 Рост выручки СМП Банк 220 Недостаточность информации
Холдинг «Транспортные компоненты» 280 42,9 Рост выручки «Техносерв» 243 Банкротство
Концерн «Автоматика» 282 42,4 Реорганизация «Солнечные продукты» 248 Недостаточность информации
НК «Дулисьма» 288 41,3 Появилось больше информации «Трубные инновационные технологии» 266 Недостаточный размер выручки
«Русэнергоресурс» 299 39,9 Появилось больше информации «Челябэнергосбыт» 269 Недостаточный размер выручки
Объединенная энергетическая компания 302 39,4 Появилось больше информации ГВСУ № 14 275 Недостаточный размер выручки
Загорский трубный завод 305 39,1 Рост выручки НПФ «Доверие» 295 Реорганизация
«Мособлгаз» 307 38,6 Появилось больше информации «Глобус» 297 Изменение методологии
ГКНПЦ им. Хруничева 310 38,2 Рост выручки НПФ РГС 298 Реорганизация
Сибирская горно-металлургическая компания 322 36,2 Появилось больше информации «Совфрахт» 318 Недостаточный размер выручки
«Лига ставок» 323 36,1 Рост выручки Зеленодольский завод имени Горького 321 Недостаточность информации
«Зерно-трейд» 329 35,6 Появилось больше информации НПФ «Согласие-ОПС» 322 Реорганизация
ВО «Промсырьеимпорт» 331 35,2 Рост выручки Московский индустриальный банк 329 Банкротство
«Модум-транс» 334 34,7 Рост выручки НПФ «ЛУКОЙЛ-Гарант» 337 Реорганизация
«Газпром автоматизация» 336 34,2 Рост выручки «Технодинамика» 339 Недостаточность информации
Группа «ЭПМ» 339 33,6 Рост выручки «Юлмарт» 354 Недостаточный размер выручки
«Вита Лайн» 349 32,2 Рост выручки «Российский капитал» 355 Реорганизация
«Восток-Запад» 356 31,8 Появилось больше информации «Сахалинские нефтегазовые технологии» 358 Недостаточный размер выручки
«Амурская нефтебаза» 357 31,8 Рост выручки «Ай-Теко» 367 Недостаточность информации
ПКП «Титан» 359 31,5 Появилось больше информации Логистический центр «Видное» 368 Недостаточный размер выручки
Фармимэкс 361 31,1 Появилось больше информации «СТС Медиа» 374 Реорганизация
«Втормет» 372 30,4 Рост выручки «Рособоронэкспорт» 388 Недостаточный размер выручки
«А.П.Р.» 378 29,2 Рост выручки «Рестор» 392 Изменение методологии
«ГК 1520» 379 29,0 Рост выручки Группа «Сладкая жизнь» 393 Недостаточность информации
АНГК 384 28,3 Рост выручки «Заполярпромгражданстрой» 397 Недостаточный размер выручки
«РМ Рейл» 397 27,5 Рост выручки Группа «Ритм-2000» 404 Недостаточность информации
Восточная горнорудная компания 398 27,5 Рост выручки «Межрегионтрубо-проводстрой» 407 Недостаточность информации
«Мерида» 400 27,4 Появилось больше данных «Годовалов» 409 Недостаточный размер выручки
Media Direction Group 403 27,2 Появилось больше информации «ГСИ» 411 Недостаточный размер выручки
«Транслом» 406 27,1 Появилось больше информации «Воентелеком» 417 Недостаточный размер выручки
«Транстрейдойл» 411 26,9 Появилось больше информации УК «Перекресток» 421 Недостаточный размер выручки
«Газнефтетрэйдинг» 413 26,9 Появилось больше информации НПФ «Сафмар» 424 Недостаточный размер выручки
«Сладковско-Заречное» 414 26,8 Рост выручки «Мирогрупп ресурсы» 427 Изменение методологии
«Международный центр» 420 26,1 Рост выручки «Доминант» 429 Недостаточный размер выручки
«Картли» 421 26,1 Появилось больше информации СКБ-банк 430 Недостаточный размер выручки
«БелАЗ-24» 422 26,1 Появилось больше информации Фирма «Евросервис» 431 Недостаточный размер выручки
ГК «ЕКС» 424 26,0 Рост выручки ТД «Белая птица» 433 Недостаточный размер выручки
«Импэкснефтехим» 426 25,7 Рост выручки Русская рыбная компания 435 Недостаточный размер выручки
ПТК «Уголь» 430 25,4 Появилось больше информации «Нацимбио» 439 Недостаточный размер выручки
«Нова» 433 25,3 Рост выручки «Центрополимер» 446 Недостаточный размер выручки
«Ресурс» 435 25,0 Появилось больше информации ИФСК АРКС 454 Недостаточный размер выручки
«Углетранс» 437 24,9 Рост выручки АФГ «Националь» 455 Недостаточный размер выручки
Корпорация «Электросевкавмонтаж» 439 24,8 Рост выручки «Монт» 457 Недостаточный размер выручки
«Запсибгазпром» 441 24,62 Рост выручки Росевробанк 459 Реорганизация
«Слата супермаркет» 445 24,4 Появилось больше информации «Усть-Луга Ойл» 460 Недостаточный размер выручки
«171 Меридиан» 448 24,35 Рост выручки Южная многоотраслевая корпорация 463 Недостаточный размер выручки
«Армтек» 449 24,3 Появилось больше информации «Тамерлан» 464 Недостаточный размер выручки
АХ «Степь» 452 24,16 Рост выручки Калужская сбытовая компания 466 Недостаточный размер выручки
Fonbet 454 24,09 Рост выручки «Кораблик-Р» 468 Недостаточный размер выручки
ГК «Агропромкомплектация» 455 23,96 Рост выручки «Полушка» 469 Недостаточный размер выручки
СК «МАКС» 456 23,95 Появилось больше информации «Майнинг Солюшнс» 470 Недостаточность информации
«Башкирэнерго» 458 23,67 Появилось больше информации «Росводоканал» 471 Недостаточный размер выручки
«Нефтехимремстрой» 462 23,47 Появилось больше информации «Белгородэнергосбыт» 473 Недостаточный размер выручки
«Нефтьмагистраль» 463 23,47 Появилось больше информации «Градиент дистрибьюция» 474 Недостаточный размер выручки
«Авеста Фармацевтика» 464 23,46 Рост выручки «Читаэнергосбыт» 476 Недостаточный размер выручки
«Старттех» 465 23,40 Рост выручки «Норд Ойл» 477 Недостаточный размер выручки
«Металлстандарт» 469 23,13 Появилось больше информации «НПЦ Автоматики» 478 Недостаточный размер выручки
Балтийская топливная компания 470 23,07 Рост выручки ГК «Гранит» 479 Недостаточный размер выручки
ГК «МИЦ» 473 23,00 Рост выручки Компания «Метрополис» 481 Недостаточный размер выручки
«Юг-Нефтепродукт» 480 22,77 Рост выручки Нижневартовская ГРЭС 482 Изменение методологии
«А-Ойл» 484 22,63 Рост выручки «Уфаойл» 483 Недостаточный размер выручки
«Сибтрейд» 485 22,42 Рост выручки Кондитерское объединение «Славянка» 484 Недостаточный размер выручки
Московская инженерно-строительная компания 487 22,29 Рост выручки «Востокнефтезаводмонтаж» 485 Недостаточный размер выручки
«Вектрум-К» 489 22,28 Рост выручки Highland Gold Mining Limited 487 Недостаточный размер выручки
Морской терминал «Тамань» 490 22,2 Рост выручки Торговый дом «Абсолют» 489 Реорганизация
Национальная нерудная компания 492 22,04 Появилось больше информации O1 Properties 490 Недостаточный размер выручки
«Дочки-Сыночки» 496 21,8 Появилось больше информации ТФН 491 Недостаточный размер выручки
General Fueller 497 21,74 Рост выручки «Бетсити» 495 Недостаточный размер выручки
«Автозаправочные комплексы Atan» 498 21,7 Появилось больше информации «Восток-Сервис» 497 Недостаточный размер выручки
«Псковвтормет» 499 21,7 Рост выручки «РТ-Соцстрой» 498 Недостаточный размер выручки
Авиакомпания «Икар» 500 21,55 Рост выручки «Каустик» 499 Недостаточный размер выручки

Теги: РБК 500
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