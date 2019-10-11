Смена состава: новички и выбывшие из рейтинга РБК 500

Несмотря на прочное положение лидеров РБК 500, которые на протяжении пяти последних лет демонстрируют компании из первой пятерки рейтинга, позиции прочих участников списка из года в год меняются. Одни улучшают свои показатели, другие, напротив, снижают. Третьи вообще уступают свои места более успешным компаниям.

Не стал исключением и нынешний рейтинг РБК 500. Более того, юбилейный рейтинг стал рекордным по количеству рокировок: в этом году их 83, что, к примеру, на 32 больше, чем было в 2018 году, и на 38 зафиксированных годом ранее.

Выбытие из рейтинга необязательно означает снижение выручки компании. Быстрорастущие новички могут вытеснить вполне успешные компании из нижней части списка. Также вхождение и выбытие может происходить и по другим причинам, помимо выручки, — одни компании распадаются или поглощаются конкурентами, другие сливаются или сами поглощают.

Из списка РБК 500 выбыли сразу 48 компаний, не сумев по размеру своей выручки преодолеть нижнюю планку вхождения в рейтинг-2019 (21,6 млрд руб.). С другой стороны, 45 новичков появились в нашем списке именно из-за существенного роста выручки.

Другие причины выбытия: различные виды реорганизации (17 компаний); недостаточность данных (10), методологические причины (6), процедура банкротства (2).

Другие причины вхождения: улучшение информационной прозрачности компаний и расширение охвата рейтинга — анкетирование, более ранняя публикация отчетности (33 компании), методологические особенности (3),

реорганизация (2).

Самое высокое место, с которого покинула рейтинг компания, — 41-е (ХК «Открытие» выбыл после реорганизации). При этом на 61-м месте (самое высокое у новичков) появился банк «ФК Открытие», который вошел в рейтинг после реорганизации ХК «Открытие» и Бинбанка. Еще показательный пример: S7 Group появилась на 81-й строке рейтинга как группа, объединяющая авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», выбывших, соответственно, с 107-го и 295-го мест.

Новички:

Самое большое подкрепление в этом году — 20 компаний — получил нефтегазовый сектор.

В секторе «Металлы и горная добыча» появилось 11 новых компаний.

Десяткой новых участников рейтинга пополнился сектор «Дистрибуция» — заслуженное третье место.

Четвертое место разделили «Транспорт» и «Девелопмент и строительство» — у них по пять новичков.

На пятом месте — «Торговля» и «Электроэнергетика», в эти сектора пришли по четыре новичка.

Выбывшие: