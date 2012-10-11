Работы лишился каждый четвертый грек

Уровень безработицы в Греции в июле 2012г. побил новый рекорд, составив 25,1%, сообщает греческое статистическое агентство ELSTAT. По сравнению с июнем уровень безработицы в стране вырос на 0,3 процентного пункта.

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Уровень безработицы в Греции более чем в два раза превышает средний уровень безработицы в странах еврозоны (11,4% по состоянию на июль 2012г.). И данный показатель продолжает непрерывно расти. Напомним, в феврале 2012г. уровень безработицы в Греции составлял 21,7%, в январе с.г. - 21,3%.

Число безработных в Греции растет на протяжении последних 35 месяцев. Тяжелая обстановка на рынке труда усугубилась на фоне принимаемых правительством страны мер жесткой экономии. Программа по сокращению дефицита бюджета, проводимая греческими властями под давлением международных кредиторов и призванная уберечь страну от стихийного дефолта, обеспечив финансирование со стороны "тройки" (Европейская комиссия, Европейский центральный банк, Международный валютный фонд), обернулась для греческого рынка труда банкротствами предприятий и масштабными сокращениями работников.

Сегодня глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что Греции и другим проблемным странам Европы нужно дать больше времени для исправления бюджетных дефицитов.

"Вместо того чтобы проводить интенсивное сокращение дефицитов в сжатые сроки, иногда лучше располагать немного большим временем, учитывая тот факт, что многие страны одновременно следуют одному и тому же комплексу мер с целью сократить бюджетный дефицит. Я выступала за это применительно к Португалии, к Испании, и теперь поддерживаю то же самое в отношении Греции ", - заявила К.Лагард.

Глава МВФ считает, что Греции нужно предоставить дополнительные два года на выполнение взаимосвязанных задач по сокращению бюджетного дефицита и реструктуризации экономики. Двухлетнее продление экономической программы МВФ/еврозоны для Греции будет означать, что выполнение бюджетных целей, таких как сокращение дефицита до 4,5% ВВП, переносятся с 2014г. на 2016г. Окончательное решение по вопросу продления греческой программы будет принято только после очередной оценки со стороны так называемой тройки (Еврокомиссия - Европейский центробанк - МВФ). Их доклад будет представлен в ближайшие недели.

Бюджет Греции на 2013г. предполагает сокращение расходов, чтобы добиться первичного профицита впервые за многие годы, тем не менее экономика страны в следующем году, как ожидается, продолжит пребывать в рецессии шестой год подряд.

Так, по данным источника, бюджет подразумевает первичный профицит в 1,1% ВВП при сокращении ВВП на 3,8-4,0% в 2013г. Отметим, в 2012г. первичный дефицит (без учета расходов на обслуживание долга), как ожидается, превысит целевой 1% ВВП (прогноз МВФ по данному показателю - 1,5% ВВП).

Столь же тяжелая ситуация с безработицей сложилась и в Испании. Согласно прогнозам экспертов, уже в III квартале 2012г. уровень безработицы в Испании достигнет отметки в 25%.