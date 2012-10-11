Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,25 56,72 EUR Нал. 70,54 69,77 USD Бирж. 56,82 +0,16 EUR Бирж. 70,06 +0,31 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 8912,00 -763,80 MOEX 2318,01 +0,27% RTS 1283,18 -0,18% Brent 64,95 -0,82% DJIA 25226,82 -0,43% Nasdaq 7598,61 +0,50% FTSE 7214,76 -0,13%
Работы лишился каждый четвертый грек
Лента новостей
МИД Великобритании вызвал российского посла по «делу Скрипаля» 22:27, Политика В Германии умер «бухгалтер Освенцима» Оскар Грёнинг 22:10, Общество Конец эпохи Кастро: как выборы на Кубе запустили передачу власти 22:05, Политика НТВ отказался принимать меры после угроз корреспонденту в Лондоне 22:00, Общество «Росатом» привлек китайцев к добыче урана в России 21:46, Бизнес В США россиянин Мартышев частично признал вину в кибермошенничестве 21:45, Общество МИД после заявления Мэй о Скрипале призвал не «сочинять новые сказки» 21:31, Политика Фигуранты «кокаинового дела» рассказали о попытках выманить Ковальчука 21:10, Общество Тереза Мэй рассказала о ставшем причиной отравления Скрипаля веществе 21:09, Общество Волошин призвал не «нести сто чемоданов» при реформе госуправления 21:08, Экономика В Совфеде назвали возможных заказчиков отравления Скрипаля 21:07, Общество Эстония присоединилась к противникам строительства «Северного потока-2» 20:53, Экономика Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля 20:26, Политика Постпред США в ООН предупредила о готовности повторить удар по Сирии 20:25, Политика Российский депозитарий зафиксировал дефолт Венесуэлы 20:17, Экономика Мединский назвал смерть Табакова невосполнимой утратой 20:07, Общество Роскосмос подал жалобу против «Прогресса» о срыве сроков по «Фотону-М» 20:05, Общество Всемирный банк поучаствует в реконструкции Русского музея 20:05, Общество Никита Михалков заявил о незаменимости Олега Табакова 19:56, Общество Магнитогорский «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина 19:55, Спорт Собчак пожаловалась в президиум Верховного суда на регистрацию Путина 19:50, Политика Популярность общественных сетей Wi-Fi снизилась за полгода в два раза 19:42, Технологии и медиа Минобороны отвергло претензии в нарушении Ил-76 воздушной границы Эстонии 19:37, Политика Первые леди Юбера де Живанши: кто вдохновлял французского кутюрье 19:34, Фотогалерея  Путин пообещал вернуться к практике выдачи земли фермерам вне тендеров 19:32, Общество В МГУ объяснили повышение зарплат сотрудников выполнением майских указов 19:24, Общество Сервис YouDo заявил об удвоении доходов «мужей на час» 19:20, Технологии и медиа «Современник» рассказал о главной ошибке из-за скандала с Ефремовым 19:10, Общество
Работы лишился каждый четвертый грек
Экономика, 11 окт 2012, 15:13
0
Работы лишился каждый четвертый грек
Уровень безработицы в Греции в июле 2012г. побил новый рекорд, составив 25,1%, сообщает греческое статистическое агентство ELSTAT. По сравнению с июнем уровень безработицы в стране вырос на 0,3 процентного пункта.
Фото: AP

Уровень безработицы в Греции более чем в два раза превышает средний уровень безработицы в странах еврозоны (11,4% по состоянию на июль 2012г.). И данный показатель продолжает непрерывно расти. Напомним, в феврале 2012г. уровень безработицы в Греции составлял 21,7%, в январе с.г. - 21,3%.

Число безработных в Греции растет на протяжении последних 35 месяцев. Тяжелая обстановка на рынке труда усугубилась на фоне принимаемых правительством страны мер жесткой экономии. Программа по сокращению дефицита бюджета, проводимая греческими властями под давлением международных кредиторов и призванная уберечь страну от стихийного дефолта, обеспечив финансирование со стороны "тройки" (Европейская комиссия, Европейский центральный банк, Международный валютный фонд), обернулась для греческого рынка труда банкротствами предприятий и масштабными сокращениями работников.

Сегодня глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что Греции и другим проблемным странам Европы нужно дать больше времени для исправления бюджетных дефицитов.

"Вместо того чтобы проводить интенсивное сокращение дефицитов в сжатые сроки, иногда лучше располагать немного большим временем, учитывая тот факт, что многие страны одновременно следуют одному и тому же комплексу мер с целью сократить бюджетный дефицит. Я выступала за это применительно к Португалии, к Испании, и теперь поддерживаю то же самое в отношении Греции ", - заявила К.Лагард.

Глава МВФ считает, что Греции нужно предоставить дополнительные два года на выполнение взаимосвязанных задач по сокращению бюджетного дефицита и реструктуризации экономики. Двухлетнее продление экономической программы МВФ/еврозоны для Греции будет означать, что выполнение бюджетных целей, таких как сокращение дефицита до 4,5% ВВП, переносятся с 2014г. на 2016г. Окончательное решение по вопросу продления греческой программы будет принято только после очередной оценки со стороны так называемой тройки (Еврокомиссия - Европейский центробанк - МВФ). Их доклад будет представлен в ближайшие недели.

Бюджет Греции на 2013г. предполагает сокращение расходов, чтобы добиться первичного профицита впервые за многие годы, тем не менее экономика страны в следующем году, как ожидается, продолжит пребывать в рецессии шестой год подряд.

Так, по данным источника, бюджет подразумевает первичный профицит в 1,1% ВВП при сокращении ВВП на 3,8-4,0% в 2013г. Отметим, в 2012г. первичный дефицит (без учета расходов на обслуживание долга), как ожидается, превысит целевой 1% ВВП (прогноз МВФ по данному показателю - 1,5% ВВП).

Столь же тяжелая ситуация с безработицей сложилась и в Испании. Согласно прогнозам экспертов, уже в III квартале 2012г. уровень безработицы в Испании достигнет отметки в 25%.

Теги: Греция , безработица , кризис еврозоны
Главное
Тереза Мэй потребовала объяснений от России из-за отравления Скрипаля Политика
Материалы по теме
Всемирный банк: В 2012г. в России станет на 800 тыс. бедняков меньше Общество
В США стало меньше безработных Экономика
Без работы останется каждый четвертый испанец Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.