Reuters узнал о планах первой после революции девальвации на Кубе

Власти планируют отменить конвертируемый песо, эквивалентный $1 для государственных предприятий. Девальвация станет одной из мер, направленных на борьбу с кризисом из-за пандемии и ограничений со стороны США

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Власти Кубы планируют девальвировать конвертируемый песо впервые после революции 1959 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Кубинская экономика в значительной степени управляется государством, а обменные курсы устанавливаются правительством. Сейчас в стране одновременно существуют несколько курсов валют — курс конвертируемого песо и обычный кубинский песо.

В рамках запланированных реформ власти объединят две внутренние валюты Кубы, сообщили агентству два кубинских источника и один иностранный бизнесмен, знакомые с ситуацией. По данным источников, обычный песо, который сейчас можно поменять на доллары по курсу 24 песо за $1, сохранят, а конвертируемый песо, который эквивалентен $1 для государственных предприятий, будет отменен.

Кубинский экономист Омар Эверлени в разговоре с Reuters отметил, что ключевой мерой реформ станет изменение официального обменного курса для государственных компаний. По его словам, власти рассматривает несколько вариантов, однако обменный курс составит от $10 и выше.