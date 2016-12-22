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Мордашов предупредил об угрозе беспрецедентных последствий торговой войны
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Мордашов предупредил об угрозе беспрецедентных последствий торговой войны
Экономика, 11 июл, 19:12
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Мордашов предупредил об угрозе беспрецедентных последствий торговой войны
По словам российского миллиардера, глобализация экономики резко увеличила риски от введения торговых ограничений, а столкновение в торговой войне США и Китая может привести к непредсказуемым последствиям
Алексей Мордашов (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Мир стоит на пороге новой торговой войны, которая может закончиться новой рецессией, предупреждает основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. В своей колонке, написанной для Forbes, Мордашов (эксперты журнала оценивают его состояние в $18,7 млрд) напоминает, что в 1930 году именно принятие протекционистских законов в США привело к тому, что экономический спад превратился в Великую депрессию.

«Новая мировая торговая война может обернуться для глобальной экономики потерями в долгосрочном росте», — отмечает Мордашов, по словам которого из-за глобализации риски теперь намного выше, чем в 1930-м году, так как в глобальном мире «любой сбой в цепочке поставок чреват серьезными последствиями».

Еще большую тревогу у Мордашова вызывает «беспрецедентный масштаб» торговой войны между США и Китаем, последствия которой могут также оказаться беспрецедентными по масштабам.

«Америка никогда еще не сталкивалась с таким соперником, как Китай, с точки зрения масштаба экономики, промышленного потенциала и глобальных амбиций. Как далеко может зайти конфликт между этими странами, не знает никто», — отмечает миллиардер.

По словам Мордашова, вводимые в металлургической сфере ограничения, а также и санкции против России и Ирана не имеют под собой экономических причин, по сути, речь идет о превращении экономических ограничений в «инструмент политического шантажа», а бизнеса — в разменную монету в этой игре.

Мордашов отмечает, что своей колонкой он пытается предупредить политических лидеров о рисках и убедить их объединиться в борьбе за свободный режим мировой торговли. «Мир должен понять, что глобальный рост и процветание невозможны без развития всех регионов планеты. В противном случае история будет наказывать нас снова и снова», — резюмирует Мордашов.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Алексей Мордашов , торговая война
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