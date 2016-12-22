ФАС проверит структуры «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» на Дальнем Востоке

Биржевой комитет ФАС решил проверить сбытовые структуры «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» на Дальнем Востоке. В ФАС отметили, что компании снижают отгрузку бензина на внутренний рынок

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

По итогам заседания Биржевого комитета ФАС, которое было посвящено ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов, решено провести проверку деятельности одной структуры «Роснефти» и двух структур «Нефтегазхолдинга». Протокол заседания опубликован (.pdf) на сайте ФАС.

«В срок до 20.07.2018 провести проверку деятельности ПАО «НК «Роснефть» в лице ООО «РН-Востокнефтепродукт» и АО «Нефтегазхолдинг», в лице ООО «ННК-Камчатнефтепродукт» и ООО «НК-Приморнефтепродукт» на предмет нарушения антимонопольного законодательства, и при выявлении принять соответствующие меры антимонопольного реагирования», — говорится в разделе «Решили» протокола.

В документе отмечено, что ФАС приняла к сведению информацию Российского топливного союза о том, что упомянутые структуры «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» не снизили крупнооптовые цены на нефтепродукты в Магаданской области, Приморском и Камчатском краях. Упоминаются также признаки «возможного уклонения от заключения договоров на поставку нефтепродуктов».

​При этом в ходе заседания было отмечено, что ряд компаний не исполнили поручение об увеличении объемов реализации нефтепродуктов на внутренний рынок, в том числе увеличения предложения на бирже на 3%. «Татнефть», Антипинский НПЗ, «Нефтегазхолдинг» и «ТАИФ-НК» не выполнили это поручение в части продажи бензинов, а «Роснефть», «Газпром», «ТАИФ-НК», «Нефтегазхолдинг», Антипинский НПЗ — в части поставок дизельного топлива.

«ФАС России отмечает продолжающееся снижение объемов реализации (отгрузки) автомобильных бензинов марок Аи-92, Аи-95 и дизельного топлива на внутренний рынок при одновременном увеличении накопления нефтяными компаниями запасов», — говорится в протоколе.

Представитель «Нефтегазхолдинга» заявил РБК, что ​100% моторного классового бензина поставляется на внутренний рынок. «На экспорт бензин и дизель не идет, — уточнил он. — ​Проверки как таковой не будет, будет запрос информации, мы ее представим. Цена была ниже биржи. А в целом по региону наши цены самые низкие. Это легко проверяется. Это все независимые АЗС волну поднимают», — пояснил собеседник РБК.