Курс евро поднялся выше 43 руб. впервые с октября

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась 11 июня 2013г. снижением курса национальной валюты РФ по отношению к доллару, евро и бивалютной корзине (0,55 долл. и 0,45 евро).

Фото: Global Look Press

Курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:20 мск составлял 43 руб./евро, что на 37,2 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:20 мск составлял 32,4045 руб./долл., что на 9,75 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Стоимость корзины Банка России по состоянию на 10:20 мск составляла 37,1725 руб., что на 21,56 коп. выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

На открытии рубль обновил многомесячные минимумы, следуя за валютами большинства развивающихся рынков. Опасаясь сокращения программ денежного стимулирования ФРС США, инвесторы бегут из сырьевых валют, пытаясь застраховать риски.

Официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 11 июня 2013г., составляет 32,3246 руб./долл., курс евро - 42,6426 руб./евро.