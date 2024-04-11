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В Казахстане предложили повысить цены на топливо для иностранцев

Минэнерго Казахстана предложило повысить цены на топливо для иностранцев
Минэнерго Казахстана подготовило законопроект, который повысит предельную розничную стоимость АИ-92 и АИ-93 для иностранных водителей на 19,5%. Цены на дизтопливо вырастут соответственно на 6,8%. Цены для казахстанцев не повысятся
Фото: Олег Никишин / /Getty Images
Фото: Олег Никишин / /Getty Images

Минэнерго Казахстана в целях сохранения топливного баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков и серого экспорта нефтепродуктов подготовило проект уточнения цен на АИ-92, АИ-93 и дизтопливо в зависимости от объемов потребления и происхождения автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предполагается, что предельная розничная стоимость АИ-92 и АИ-93 на казахстанских АЗС составит 245 тенге (50,81 руб. на момент публикации) за 1 л. Если водитель покажет водительское удостоверение, которое выдано в Казахстане, то он сможет купить топливо за 205 тенге (42,51 руб.) за 1 л в объеме до 100 л в сутки. На текущий момент предельная цена для всех покупателей АИ-92 и АИ-93 составляет 205 тенге (42,51 руб.) за 1 л, то есть стоимость вырастет на 19,5% только для иностранцев.

Документ также подразумевает, что стоимость летнего и межсезонного дизтоплива составит 315 тенге (65,33 руб.) за 1 л. Если водитель покажет выданное в Казахстане водительское удостоверение, то он сможет купить до 100 л в сутки по цене 295 тенге (61,18 руб.) за 1 л. Сейчас предельная цена для всех покупателей составляет 295 тенге (61,18 руб.) за 1 л, то есть повышение стоимости для иностранцев составит 6,8%. Цены для казахстанских водителей не изменятся.

Если водитель покажет также и свидетельство о регистрации транспортного средства в Казахстане, то лимит как для бензина, так и для дизтоплива увеличивается до 300 л в сутки при сохранении таких же цен, как и для водителей с казахстанским водительским удостоверением.

Казахстан опроверг данные о просьбе России создать для нее резерв бензина
Экономика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Цены на горюче-смазочные материалы (ГСМ) для граждан Казахстана с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в стране при этом остаются прежними.

Минэнерго Казахстана подчеркнуло, что «итоговое решение будет принято после завершения всех процедур с учетом предложений заинтересованных сторон». По данным министерства, сейчас выработка, отгрузка и восполнение запасов ГСМ производятся без перебоев. На внутреннем рынке Казахстана остается значительный запас нефтепродуктов, передает ведомство.

Ранее советник главы Минэнерго Казахстана Шынгыс Ильясов опроверг получение запроса от российской стороны о создании для Москвы резерва бензина в объеме 100 тыс. т. Ранее о такой просьбе сообщил Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Один из них утверждал, что такая договоренность уже согласована.

В начале января 2022 года в Казахстане начались масштабные протесты, которые вызвало резкое повышение цен на природный газ. Впоследствии требования протестующих изменились на политические: они требовали от правительства уйти в отставку, а от экс-президента Нурсултана Назарбаева — уйти из политики совсем. Протесты переросли в массовые беспорядки, в стране объявили режим ЧП, ОДКБ ввела в страну войска, чтобы помочь казахстанским силовым структурам подавить беспорядки. Когда ситуация нормализовалась, своих должностей лишились многие приближенные и родственники Назарбаева, сам он лишился статуса елбасы.

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Георгий Смирнов
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