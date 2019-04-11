Покупки российскими компаниями зарубежных рухнули почти до нуля

Эксперты зафиксировали второй за 20 лет самый низкий показатель покупок российскими компаниями зарубежных. Сумма ниже, чем в начале 2019 года, была только в первом квартале 2017-го, когда таких сделок вовсе не было

Фото: Рамиль Галеев / ТАСС

Российские компании в первом квартале 2019 года практически не участвовали в сделках по покупке иностранного бизнеса, отмечается в поступившем в РБК исследовании компании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters).

Общая сумма сделок по покупке российскими компаниями зарубежных составила в первом квартале 2019 года лишь $6,8 млн. Refinitiv включает в подсчеты объявленные, но необязательно завершенные в отчетный период сделки. Это второй самый низкий показатель с 1999 года, отмечают аналитики. Ниже сумма была только в первом квартале 2017 года, когда таких сделок не состоялось вовсе.

«$6,8 млн, по сути, равно нулю. Видимо, это какие-то крошечные сделки», — прокомментировал РБК партнер отдела инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ Максим Филиппов.

В целом на рынке слияний и поглощений в начале 2019 года наблюдается затишье: