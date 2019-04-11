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Экономика ,  
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Покупки российскими компаниями зарубежных рухнули почти до нуля
Эксперты зафиксировали второй за 20 лет самый низкий показатель покупок российскими компаниями зарубежных. Сумма ниже, чем в начале 2019 года, была только в первом квартале 2017-го, когда таких сделок вовсе не было
Фото: Рамиль Галеев / ТАСС

Российские компании в первом квартале 2019 года практически не участвовали в сделках по покупке иностранного бизнеса, отмечается в поступившем в РБК исследовании компании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters).

Общая сумма сделок по покупке российскими компаниями зарубежных составила в первом квартале 2019 года лишь $6,8 млн. Refinitiv включает в подсчеты объявленные, но необязательно завершенные в отчетный период сделки. Это второй самый низкий показатель с 1999 года, отмечают аналитики. Ниже сумма была только в первом квартале 2017 года, когда таких сделок не состоялось вовсе.

«$6,8 млн, по сути, равно нулю. Видимо, это какие-то крошечные сделки», — прокомментировал РБК партнер отдела инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ Максим Филиппов.

В целом на рынке слияний и поглощений в начале 2019 года наблюдается затишье:

  • Сумма сделок с любым российским участием упала на 45%, до $4,4 млрд, в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это наиболее широкий показатель — он включает сделки, в которых хотя бы одной стороной выступает российская компания, а также сделки, где фигурируют иностранные компании с российскими корнями (например, швейцарская Luxoft, которую в январе купила американская DXC Technology).
  • Сумма сделок по покупке иностранцами российских компаний достигла четырехлетнего минимума, составив $1,48 млрд. Падение составило 32% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
  • Сумма внутрироссийских сделок снизилась на 85%, до $852,6 млн — минимума с 2004 года.

Спад активности на рынке слияний и поглощений связан прежде всего с завершением консолидации в ключевых отраслях, а новых серьезных игроков не появляется, пояснил РБК старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. «Сказываются и макроэкономические факторы — волатильность курса рубля и отток капитала, спад инвестиций частного сектора. Иностранные игроки опасаются санкций и не спешат заключать обязательства с российскими партнерами», — констатировал Суверов.

Крутого разворота в ближайшем будущем эксперты не ожидают. Вероятен рост активности в ретейле или пищевой промышленности. В ближайшие месяцы могут быть финализированы такие крупные сделки, как продажа розничной сети «Лента» и покупка оператора Теле2 «Ростелекомом».

«Для инвестбанкиров есть позитив с точки зрения комиссий на долговом рынке, где достаточно много первичных размещений. Рынок IPO по-прежнему будет неактивен из-за недооценки российского рынка и сложной геополитики», — прогнозирует Суверов.

Подробности — в материале «РБК Pro».

Автор: Ольга Агеева
Теги: слияния и поглощения, M&A, Инвестиции
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