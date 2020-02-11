Долги американцев по кредитам впервые превысили $14 трлн

Большую часть долга составляют ипотечные кредиты. При этом экономисты отмечают рост просроченных платежей по кредитным картам, особенно среди людей в возрасте 18–29 лет

Фото: Andrew Kelly / Reuters

В 2019 году общая задолженность американских домохозяйств по кредитам выросла на $601 млрд, или 1,4%, до рекордных $14,15 трлн, следует из данных, опубликованных на сайте Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Это на $1,5 трлн больше, чем в третьем квартале 2008 года, во время финансового кризиса. Долги растут уже 22-й квартал подряд.

Большая часть общей суммы — $9,56 трлн — долги по ипотеке, за год они выросли на $433 млрд. Следом идут долги за учебу — $1,51 трлн, причем более $100 млрд из этой суммы должны люди старше 60 лет.

Автокредиты и долги по кредитным картам выросли на $57 млрд, до $1,33 трлн и $0,93 трлн соответственно.

Как отмечает Bloomberg, общий объем долгов людей в возрасте от 18 до 29 лет вырос до рекордных $1,04 трлн.