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Долги американцев по кредитам впервые превысили $14 трлн

Большую часть долга составляют ипотечные кредиты. При этом экономисты отмечают рост просроченных платежей по кредитным картам, особенно среди людей в возрасте 18–29 лет
Фото: Andrew Kelly / Reuters

В 2019 году общая задолженность американских домохозяйств по кредитам выросла на $601 млрд, или 1,4%, до рекордных $14,15 трлн, следует из данных, опубликованных на сайте Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Это на $1,5 трлн больше, чем в третьем квартале 2008 года, во время финансового кризиса. Долги растут уже 22-й квартал подряд.

Большая часть общей суммы — $9,56 трлн — долги по ипотеке, за год они выросли на $433 млрд. Следом идут долги за учебу — $1,51 трлн, причем более $100 млрд из этой суммы должны люди старше 60 лет.

Автокредиты и долги по кредитным картам выросли на $57 млрд, до $1,33 трлн и $0,93 трлн соответственно.

Как отмечает Bloomberg, общий объем долгов людей в возрасте от 18 до 29 лет вырос до рекордных $1,04 трлн.

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Просроченные долги по кредитным картам неуклонно растут с 2016 года, особенно среди более молодых заемщиков, отметил старший вице-президент банка Уилберт Ван Дер Клау.

Экономисты Федерального резервного банка Нью-Йорка связывают просроченные долги 20–30-летних с высоким уровнем долгов за учебу. «Может быть так, что экономика в целом очень сильна, но есть некоторые подгруппы, в частности молодые люди, которые не получают большой выгоды», — заявил Ван Дер Клау Reuters.

Автор: Константин Нагаев
Теги: кредиты, американцы
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